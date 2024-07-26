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巴黎奧運轉播平台一次收　27日凌晨1:30開幕式看中華隊小戴掌旗

▲2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

睽違已久的2024巴黎奧運於法國當地時間7月26日（五）~ 8月11日（日）舉辦，中華隊將派出60名運動員，參賽16種運動項目，眾所矚目的開幕式會在台灣時間為7月27日（六）凌晨01:30展開，中華隊會由羽球一姐戴資穎和霹靂舞選手孫振擔任掌旗官，要去哪裡觀看巴黎奧運，懶人包一次報你知。

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第 33 屆2024巴黎奧運將在7月26日~ 8月11日於法國巴黎舉行，時隔百年，本屆是巴黎第三次取得舉辦權。上屆東京奧運中華代表隊戰績輝煌，共拿下包括2金在內12面獎牌，今年2024巴黎奧運，上屆奪牌好手幾乎都將再度征戰，讓台灣民眾更加關注今年賽事。

▲戴資穎確日前曾宣布打完今年巴黎奧運也將高掛球拍，本次擔任中華隊掌旗官。（圖／NOwnews資料照）
▲開幕式中華隊由羽球一姐戴資穎和霹靂舞選手孫振擔任掌旗官。（圖／NOwnews資料照）
賽事開始前的「開幕式」會是全球關注的焦點，2024巴黎奧運開幕式將台灣時間7/27（六）凌晨1:30舉辦，有別於過往奧運開幕式大多在體育場館內舉辦，2024巴黎奧運將場館搬到浪漫的塞納河，屆時將有400艘船隻，載著各代表隊選手，乘船穿越塞納河，前往特羅卡德羅廣場參加開幕，打造奧運史上最獨特的開幕典禮，也因為在戶外舉行，預計可容納的觀眾會比以往多了約10倍，預計現場會有60萬名觀眾。而閉幕式，則會在8/11（日）21:00（台灣時間8/12（一）凌晨3：00）於巴黎聖德尼的法蘭西體育館舉行。

今年奧運賽將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，其中，中華電信MOD、Hami Video連續五屆取得奧運新媒體轉播權，為本屆奧運國內直播時數最多的轉播平台，設置「巴黎奧運」專區及中華隊專頁，一站式滿足用戶觀賽需求，並推出Hami Video電視館、運動館60天優惠價299元，180天優惠價599元，365天方案優惠價1188元，享限時5折起。

🟡無線、有線電視

📍公共電視：公視主頻（CH13）、公視3台

📍華視：華視主頻（數位無線電視CH19、有線電視中部CH11、有線電視北部、東部、南部及離島CH12）

🟡中華電信MOD

📍愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

🟡網路平台

📍Hami Video

📍ELTA.TV 愛爾達電視，部分轉播提供免費收視

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