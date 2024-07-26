巴黎奧運轉播平台一次收　27日凌晨1:30開幕式看中華隊小戴掌旗

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽事開始前的「開幕式」會是全球關注的焦點，2024巴黎奧運開幕式將台灣時間7/27（六）凌晨1:30舉辦，有別於過往奧運開幕式大多在體育場館內舉辦，2024巴黎奧運將場館搬到浪漫的塞納河，屆時將有400艘船隻，載著各代表隊選手，乘船穿越塞納河，前往特羅卡德羅廣場參加開幕，打造奧運史上最獨特的開幕典禮，也因為在戶外舉行，預計可容納的觀眾會比以往多了約10倍，預計現場會有60萬名觀眾。而閉幕式，則會在8/11（日）21:00（台灣時間8/12（一）凌晨3：00）於巴黎聖德尼的法蘭西體育館舉行。
今年奧運賽將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，其中，中華電信MOD、Hami Video連續五屆取得奧運新媒體轉播權，為本屆奧運國內直播時數最多的轉播平台，設置「巴黎奧運」專區及中華隊專頁，一站式滿足用戶觀賽需求，並推出Hami Video電視館、運動館60天優惠價299元，180天優惠價599元，365天方案優惠價1188元，享限時5折起。
🟡無線、有線電視
📍公共電視：公視主頻（CH13）、公視3台
📍華視：華視主頻（數位無線電視CH19、有線電視中部CH11、有線電視北部、東部、南部及離島CH12）
🟡中華電信MOD
📍愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
🟡網路平台
📍Hami Video
📍ELTA.TV 愛爾達電視，部分轉播提供免費收視
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。