李多慧主動獻吻江宏傑全場暴動 上一秒才讚張立東是帥哥
啦啦隊人氣女神李多慧登場台視節目《全員請上車》，她憑藉活潑親民的個性圈粉無數，一出場就引起不少騷動，主持群不僅熱烈掌聲歡迎，還不斷大喊「莎郎嘿喲」表白，讓李多慧瞬間害羞臉紅，當被問及誰是主持群中最帥的一位？李多慧毫不猶豫甜喊「立東哥」，不過下一秒玩遊戲，主動獻吻江宏傑，讓全場暴動。
記者林奕如／台北報導
李多慧選張立東是最帥主持，讓張立東暗爽表示：「看到了嗎，韓國的審美觀不一樣哦！」本集賽制為一男一女組隊挑戰，張立東如願與女神李多慧同組闖關，兩人臉貼臉夾著籃球相當親密，哈孝遠同時發現張立東竟伸出「紳士手」，大讚他相當有禮貌，眾人則吐槽：「因為張立東怕被告啦。」
其中一關遊戲要考驗兩人默契，需要面對面抓準時機夾住掉落的紙張，江宏傑幸運抽中與李多慧一組，不過江宏傑在遊戲開始前面露擔心，甚至九十度鞠躬先行向李多慧的粉絲們道歉，被張立東笑說是「犯案前先洗白」，害羞的兩個人遲遲不敢靠近對方，貼心的江宏傑最終決定讓李多慧主動出擊，自己側著臉固定在原地，李多慧等紙張飄落的時間向前衝，結果煞車不及直接獻上一吻讓全場暴動，張立東及鯰魚哥也替粉絲打抱不平，驚魂未定的李多慧則用中文慌亂表示：「我不還好」，笑翻眾人。
何妤玟則搭檔張立東一起挑戰，為求勝利的何妤玟大方提出：「你不要動，我來動就好。」兩人正面迎擊對方，沒想到何妤玟一開始就親上張立東嘴角，還發出「啾」的一聲，讓現場驚呼連連，遊戲過程中何妤玟積極進攻，讓張立東嚇得落荒而逃，還意外發現嘴唇開始流血，讓張立東開玩笑表示：「她讓我牙周病又復發了。」最後也笑說：「熟女的力量，你們一定要來嘗嘗看。」