大S出遊又被張蘭嗆：惡人有惡報！狂酸經紀人是「主子的嘴替」
台灣女星大S與中國富商汪小菲在2021年結束長達11年的婚姻後，即使兩人均已再婚，但戰火始終未曾消停。日前，大S帶著子女與現任丈夫具俊曄前往韓國遊樂園遊玩時，在路上偶然被拍，事後大S只詢問經紀人，拍攝的粉絲是否有幫兩位小孩的臉打碼，與前夫汪小菲一家熱愛拍攝孩子的作風大相徑庭，被中國粉絲大虧，氣得汪小菲母親張蘭在直播中怒嗆大S的經紀人：「惡人一定有惡報」、「妳主子的錢納稅了嗎？」
記者史平旭／綜合報導
近日，大S與兒子箖箖、女兒小玥兒和韓國籍丈夫具俊曄一起前往韓國樂天世界遊樂園遊玩，粉絲偶遇後也PO出一家四口的照片。看到新聞後的大S只關心子女的隱私問題，詢問經紀人廖瑋琪孩子們的臉有沒有打上馬賽克，得到沒有拍到臉的答覆後，對於其他提問便不再回應。中國粉絲看到大S保護子女的態度後，反觀汪小菲一家高調的行事作風，猛虧汪小菲與母親張蘭照顧兩個孩子根本是「蹭流量」，氣得張蘭在直播中怒罵大S和大S的經紀人。
張蘭在直播時談及此事，不屑的冷笑表示：「哪個當媽的暑假不帶孩子出去玩？」諷刺大S惡人一定有惡報，並撂下走著瞧的狠話。隨後又將炮火轉向經紀人廖瑋琪，狂酸對方是大S的「嘴替（嘴巴的替代）」，所以不想搭理她，後又以納稅威脅：「我就想問問嘴替妳主子的錢給我們納稅了嗎？再廢話就好好查查妳，妳的工資哪來的啊？」再度登上微博熱搜，不過，對張蘭在直播中的攻擊，廖瑋琪與大S均未曾回應。