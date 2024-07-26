高虹安重判7年4月！法界人士曝關鍵原因：法官想減刑也無能為力
26日上午，台北地院一審宣判高虹安涉貪案，重判有期徒刑7年4，褫奪公權4年。北院於記者會說明判決理由，指出高虹安任職立委期間，身居要職卻未廉潔自持，為增加辦公室可運用之零用金，罔顧立法院編列預算、支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會，詐取該助理補助費，損害官箴。台北地檢署表示，尊重法院判決。
記者林盈君／綜合報導
高虹安遭判刑，根據《地方制度法》規定，內政部將停止其市長職務，由副市長邱臣遠代理，之後若上訴二審，並於任期內改判無罪，可復職。對此，判決出爐後，高虹安也宣布，即日起退出台灣民眾黨。針對一審判決，她也表示會提出上訴，並痛批法官今天的宣判，和十多年來累積過無數個助理費案判決的主流穩定見解，有非常大的差異。
而有法學界人士指出，高虹安一審之所以遭重判7年4月，恐跟法院審理期間「拒不認罪」及態度有關，檢方曾指出，高虹安犯後態度不佳，並稱係「仿傚前立委李俊俋的模式處理辦公室零用金」，無貪汙犯意，被認為姿態傲慢。另外，更指出高虹安所涉貪汙案，依據《貪污治罪條例》最少可處7年以上有期徒刑，而高虹安堅不認罪，再加上合併其他罪名等，即便貪汙所涉金額不大，法官就算想減刑也無能為力。而未來二審，若高虹安未能拿出翻盤證據，釐清其他人都已認罪的說法，恐不會有太大變數。