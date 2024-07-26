奧運桌球／GOAT！馬龍將衝擊第6面金牌　挑戰中國隊史最多金紀錄

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馬龍在2021年東京奧運桌球男單決賽上擊敗樊振東，完成衛冕，生涯2奪奧運男單金牌，完成生涯「金滿貫」。之後時間過了3年，馬龍的競技狀態依舊維持在高峰，還在今年世界盃男單冠軍戰上，以4：3逆轉隊友林高遠，拿下生涯第3座世界盃單打冠軍。
不過由於積分原因，這一屆中國奧運桌球男單項目由世界球王王楚欽以及樊振東出戰，馬龍只參加團體賽，確定無緣挑戰史無前例的3連霸史詩任務。
馬龍無緣衛冕 樂於指導後輩
不過馬龍也很快調整心態，他在接受《新華社》訪問時表示，自己已經調整好時差，正在慢慢進入比賽狀態，也透露王楚欽、樊振東都會像自己請益，他自然也願意分享經驗。
「現在是他們打單打，跟我沒有競爭關係，他們都是我最好的隊友，我會給他們一些建議，但關鍵還是看他們自己。」馬龍表示，自己生涯4次奧運之旅的感受都很不一樣， 「從一開始是年輕隊員，沒有奧運冠軍，到有了奧運冠軍，到有了奧運單打冠軍，然後再到疫情背景下的上屆奧運會沒有觀眾，再到這屆奧運會．．」
有望衝擊第6金 馬龍挑戰成中國第一人
雖然無緣參加男子單打賽事，不過馬龍這一屆身為中國桌球男團的一員，正準備爭奪自己生涯的第6面奧運金牌，如果中國隊能奪冠，他就將成為中國奧運史上獲得最多面金牌的選手。
過去中國代表團共有4人獲得過5金，分別是跳水的吳敏霞和陳若琳，體操的鄒凱，再來就是桌球的馬龍，如果這次奧運奪金，馬龍有機會再為自己的生涯的傳奇再添一筆。
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