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奧運桌球／GOAT！馬龍將衝擊第6面金牌　挑戰中國隊史最多金紀錄

▲中國桌球運動員馬龍在本屆巴黎奧運，只要能再拿下一面金牌，就將成為中國史上在奧運拿過最多金的選手，為自己的生涯的傳奇再添一筆。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國桌球運動員馬龍在本屆巴黎奧運，只要能再拿下一面金牌，就將成為中國史上在奧運拿過最多金的選手，為自己的生涯的傳奇再添一筆。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

中國現役傳奇桌球運動員、被國際桌總官方封為「GOAT（史上最佳）」的名將馬龍，這一屆巴黎奧運擔任中國桌球代表隊的男團選手，雖然他已經錯失衛冕男單金牌的機會，但只要他能再拿下一面金牌，就將成為中國史上在奧運拿過最多金的選手。

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馬龍東奧衛冕男單金牌　奪下史上最佳封號

馬龍在2021年東京奧運桌球男單決賽上擊敗樊振東，完成衛冕，生涯2奪奧運男單金牌，完成生涯「金滿貫」。之後時間過了3年，馬龍的競技狀態依舊維持在高峰，還在今年世界盃男單冠軍戰上，以4：3逆轉隊友林高遠，拿下生涯第3座世界盃單打冠軍。

不過由於積分原因，這一屆中國奧運桌球男單項目由世界球王王楚欽以及樊振東出戰，馬龍只參加團體賽，確定無緣挑戰史無前例的3連霸史詩任務。

馬龍無緣衛冕　樂於指導後輩

不過馬龍也很快調整心態，他在接受《新華社》訪問時表示，自己已經調整好時差，正在慢慢進入比賽狀態，也透露王楚欽、樊振東都會像自己請益，他自然也願意分享經驗。

「現在是他們打單打，跟我沒有競爭關係，他們都是我最好的隊友，我會給他們一些建議，但關鍵還是看他們自己。」馬龍表示，自己生涯4次奧運之旅的感受都很不一樣， 「從一開始是年輕隊員，沒有奧運冠軍，到有了奧運冠軍，到有了奧運單打冠軍，然後再到疫情背景下的上屆奧運會沒有觀眾，再到這屆奧運會．．」

有望衝擊第6金　馬龍挑戰成中國第一人

雖然無緣參加男子單打賽事，不過馬龍這一屆身為中國桌球男團的一員，正準備爭奪自己生涯的第6面奧運金牌，如果中國隊能奪冠，他就將成為中國奧運史上獲得最多面金牌的選手。

過去中國代表團共有4人獲得過5金，分別是跳水的吳敏霞和陳若琳，體操的鄒凱，再來就是桌球的馬龍，如果這次奧運奪金，馬龍有機會再為自己的生涯的傳奇再添一筆。

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