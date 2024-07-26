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周曉涵下個月滿40歲！甜摟帥爸「像情侶」粉絲驚呼：一家神基因

▲周曉涵PO出和父親的合照，下個月將滿40歲的她，和父親站在一起像情侶，父女倆都超凍齡。（圖／翻攝自周曉涵IG）
▲周曉涵PO出和父親的合照，下個月將滿40歲的她，和父親站在一起像情侶，父女倆都超凍齡。（圖／翻攝自周曉涵IG）

記者李欣容／台北報導

女星周曉涵20歲時以超人氣網路美女之姿進入演藝圈，成為許多廣告新寵兒，後來轉戰戲劇圈也有亮眼成績，近來更以《商魂》黃明秋一角，大尺度戲碼受到討論，而女神的感情生活也一直是大眾關注焦點，粉絲也都知道周曉涵有個帥爸，曾經跟爸爸走在路上，被誤認是小三，讓她哭笑不得，昨（25）日她在社群平台曬出爸爸慶生照，只見68歲的周爸打扮新潮，完全看不出真實年齡，讓許多粉絲直呼，「一家神基因啊！」

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周曉涵在IG分享一家人替父親過生日的合照，開心寫下，「進入獅子月份了，感謝老天，讓我們規劃的暖壽驚喜沒有因颱風而流局，祝我上輩子的情人生日快樂，希望他可以健康帥氣，繼續遊山玩水，開心到老。」

▲周曉涵和父親（左）合照，周爸爸穿著打扮非常年輕。（圖／翻攝自周曉涵IG）
▲周曉涵和父親（左）合照，周爸爸穿著打扮非常年輕。（圖／翻攝自周曉涵IG）
照片中周爸穿著花襯衫，手上拿著花束，摟著女兒周曉涵，即便有些白髮，但仍相當有型，周曉涵則是像個小女孩一樣，輕輕靠著爸爸。

事實上，2016年時，周曉涵第一次貼出與父親合照，大家還以為那是她男朋友，她在活動上也解釋，有時候跟爸爸出去真的會被誤認成情侶，或是巧遇爸爸的朋友，跟對方介紹她是女兒，對方還不相信，反問，「是真的女兒？還是乾女兒。」讓她哭笑不得。

算一算，周曉涵的爸爸今年已經68歲，樣子看起來與60歲時並無差異，而下個月就要滿40歲的周曉涵更是凍齡，不少網友開玩笑認岳父，「岳父大人生日快樂」、「女神一家都是高顏值」、「不可能！爸爸太年輕了吧」。

▲周曉涵是演藝圈出了名的凍齡女神。（圖／翻攝自周曉涵IG）
▲周曉涵是演藝圈出了名的凍齡女神。（圖／翻攝自周曉涵IG）

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