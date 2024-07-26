台鐵小清水溪橋遭沖毀　西正線重建擬費時5個月　

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為疏運花東線及南廻線旅客，台鐵加開班次：
(一)對號列車(計4列)
1. 7/26 5306次普悠瑪號 (花蓮往新左營，08:35開、13:34
到) 。
2. 7/26 5312次普悠瑪號 (花蓮往新左營，14:36開) 。
3. 7/26 5321次普悠瑪號 (新左營往花蓮，約17:30開) 。
4. 7/27 5303次普悠瑪號 (新左營往花蓮，約09:47開) 。
(二)區間(快)車(7/26起每天開6列，至路線恢復正常)
1. 4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到) 。
2. 4133次 (和平往宜蘭，08:30開、09:21到) 。
3. 4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到) 。
4. 4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到) 。
5. 4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到) 。
6. 4043次 (和平往宜蘭，23:20開、約00:23到) 。
台鐵提到，北迴線(和仁=崇德間)K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺；另北迴線(和仁=崇德間)K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。另東正線由本公司會同顧問公司及專業技師進行安全評估，在安全無虞下全力搶修，預計於7月29日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。
另縱貫線八掌溪橋(南靖=後壁)K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，台鐵指出，會在安全無虞下全力搶修，預計於8月1日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。
台鐵提醒，發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；另乘車票經上述中斷區間於路線通車前退票免收手續費。
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