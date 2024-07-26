凱米颱風「縣市雨量排行」出爐！南台灣霸榜 高雄直逼2000毫米
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）終於遠離台灣，其外圍環流從週二（7/23）開始影響台灣，一直到今（26）日都持續替各地帶來雨量，據中央氣象署統計，颱風影響期間，截至今天中午12時30分，高雄茂林山區共累積1837毫米雨量位居全台冠軍，以縣市為比較基準，南台灣各縣市雨量都相當驚人，反倒是在颱風中心路徑的北台灣降雨比預期小。
記者張志浩／綜合報導
據統計，從7月24日0時至7月26日中午12時30分，已縣市為基準，高雄茂林「多納林道」測站累積1837毫米雨量，其次是「嘉義竹崎」1687.5毫米、「屏東三地門」1591.5毫米、「台南南化」1317毫米、「雲林古坑」1288毫米、「宜蘭大同」1183毫米、「南投竹山」1142.5毫米，台中也有922毫米，北台灣各縣市大約在400至600毫米之間
回顧凱米颱風整體風雨，颱風接近時外圍環流首先影響宜蘭和西半部山區，登陸位置在宜蘭南澳，其西南側較強的環流開始衝擊中南部，配合強盛的西南風，昨（25）日一整天的降雨幾乎都集中在嘉義至高雄一帶，高雄茂林單日雨量甚至差點超過2009莫拉克創造的1402毫米紀錄。
至於北台灣雨勢怎麼比預期的小？氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，一切都是因為凱米颱風登陸前，在東半部近海往南打轉了一圈，導致颱風北側的結構受到地形破壞，降低了風雨的威脅，反之，南台灣因為颱風螺琁雨帶配合西南風雙重夾擊，劇烈的降雨釀成不少災情。
中央氣象署提醒，今天凱米颱風外圍環流和西南風，依舊會替「中南部地區、澎金馬」帶來豪大雨，明（27）日 轉南風、水氣仍偏多，「南部、澎金馬」仍有明顯的陣雨，「花東地區」降雨也會增加，中部降雨則會較為減緩。