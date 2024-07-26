日韓股全倒！台股剉咧等「山雨欲來」　法人：分散布局降低波動

資金大逃殺！台股重挫752點、史上第2大跌點　台積電重跌55元

▲台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，電金傳全面熄火，一度重挫近千點。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，電金傳全面熄火，一度重挫近千點。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市過去兩天因為颱風假休市，在這期間美股大跌，科技股淪為重災區，連帶讓日本股市、韓國股市也是下跌表態。也因此台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，開盤立即重挫664.91點、來到22206.93點，電金傳全面熄火，台積電更是一度下殺64元，拖累台股下殺近千點，來到21889.61點，跌破22000點關卡，終場則是下跌752.63點或3.29%，創下史上第二大跌點，收在22119.21點，成交量為4684.71億元。此外，台股本周收周線，下跌750.05點或3.28%，周K拉出第二根黑K棒。

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台股下殺將近千點，中小型股也難逃賣壓，開盤下跌7.8點，不過在營建、光電類股支撐下，盤中跌幅迅速收斂，終場下跌3.22點或1.2%，收在264.34點。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、鴻海、友達、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、安國。

權值股全面走低，台積電開盤下跌64元，來到915元，為今日最低價，隨後在買盤挹注下，終場下跌55元、收在924元，回測季線，日K連2紅；鴻海開盤下跌11.5元、來到190元，跌破200元關卡，最低來到188.5元，終場下跌9.5元或4.71%，收在192元，日K連2紅；聯發科以1190元開出，盤中跌幅迅速收斂，終場下跌30元或2.35%，收在1245元，是權值三雄中相對抗跌的。

此外，日月光投控被打到跌停板，昨日召開線上法說會，原訂今（2024）年先進封裝營收增加2.5億美元（新台幣82億元）的目標將可超標，為滿足訂單需求，二度調高今年資本支出，並看好本季業績續揚，明年先進封裝營收會再倍增。不過，雖先進封裝業務具成長潛力，但第三季財報成長不如預期，短期內面臨市場復甦緩慢挑戰，今日開盤重挫跌停下殺到155.5元，下跌17元。

台積電、日月光投控領頭跌，導致今日半導體股全數走低，創意下跌逾6%，世芯-KY、南亞科下跌逾4%，京元電子下跌逾3%，智原、祥碩、台勝科下跌逾2%。

此外，AI概念股也同步回檔，緯穎、奇鋐下跌逾8%，廣達下跌逾7%，研華下跌逾5%，佳世達、華碩、英業達下跌逾4%，緯創、光寶科、技嘉下跌逾3%。

不過盤中還是有族群在點火，電線電纜類股指數盤中翻紅，終場上漲0.31%，大亞上漲2.69%、來到57.2元，艾美特-KY上漲1.6%，華星、大山力守紅盤。

此外，遊戲股今日也表現強勁，鈊象亮燈漲停、來到786元，隆中、辣椒上漲逾2%，網龍、橘子也有1%漲幅。

支撐今日櫃買指數上攻的還有營建股、光電股，上櫃營建類股指數上漲1.7%，富宇、理銘亮燈漲停，昇益、三圓上漲逾6%，富旺、坤悅上漲逾5%。

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