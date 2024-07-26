顏寬恒遭判8年4月！帳務被抓包露出端倪、法院點出「很強證據」
國民黨立委顏寬恒，因涉竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，26日上午，台中地院一審判決出爐，合併判處8年4月徒刑，褫奪公權3年。台中地院指出，顏寬恒身為立法委員，是國家重要職務，卻涉貪瀆國家支付的各種款項，利用私人之便將個人所認識的人充為助理，藉由領取國家款項供私人所用，犯行不可取，予以適當量刑。
記者林盈君／綜合報導
據了解，顏寬恆涉貪汙遭判7年10月、褫奪公權3年；偽造文書6月、可易科罰金，共判刑8年4月，其中竊佔國土無罪，但其胞弟顏仁賢因此遭判刑6月，得易科罰金。台中地院指出，顏寬恆以建設公司負責人陳進福為助理，但陳進福公司帳務裡，卻有一筆「顏董代收代付總表」，顯見並非助理薪資，而是代收支付顏其他項目，強調「是一個很強的證據」。
台中地院表示，林進福公司帳務中，有一筆款項為苑裡營造有限公司，寫有「顏董代收代付總表」，顯示為林進福代收代付、用來支出顏其他相關事項明細，點出「這是一個很強的證據」。另外，偽造文書部分，合議庭認定，豪宅金額高達4000多萬，但交易成立過程僅短短15天，判斷認定屬於假買賣。至於竊占國土部分，顏寬恒確實有支付相關租金、使用性質，不能認有完全占為己有的意思。
而本案就顏寬恒犯貪汙罪，判7年10月，偽造文書罪判6月，合併共8年4月；顏妻陳麗凌被訴偽造文書判無罪；林進福依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判7年8月並褫奪公權2年，偽造文書罪6月得易科罰金；顏寬恆胞弟依竊占罪判6月，得易科罰金。