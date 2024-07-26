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宮崎駿神作《蒼鷺與少年》可以線上看了！追劇平台「資訊一次看」

▲宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》即起上架串流平台，觀眾週末追起來。（圖／吉卜力工作室官網）
▲宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》即起上架串流平台，觀眾週末追起來。（圖／吉卜力工作室官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

「日本動畫大師」宮崎駿耗時7年傾力打造的動畫電影《蒼鷺與少年》正式登上串流媒體，觀眾即起可至CATCHPLAY+、MyVideo、Hami Video等平台收看。該片故事描述失去母親的少年牧真人與一隻會說話的蒼鷺，一同踏上不可思議的探索旅程。

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▲《蒼鷺與少年》是宮崎駿花了7年時間打造的動畫電影。（圖／吉卜力工作室官網）
▲《蒼鷺與少年》是宮崎駿花了7年時間打造的動畫電影。（圖／吉卜力工作室官網）
《蒼鷺與少年》是宮崎駿花了7年時間打造的動畫電影，總計動員60名畫師全手工繪製，每一幀畫面都被形容是「獨立藝術品」，這部電影也是吉卜力有史以來第一部IMAX作品。

該作的日本配音陣容邀請許多大咖參與，男主角由年僅19歲的新生代男星山時聰真擔任少年「牧真人」，影帝菅田將暉為「蒼鷺」配音，特別演出的木村拓哉飾演男主角真人父親「牧勝一」，其他聲優包含柴崎幸、愛繆Aimyon、木村佳乃等，都是耳熟能詳的一線卡司。主題曲〈地球儀〉則是請到天王米津玄師製作與演唱。

《蒼鷺與少年》的製片鈴木敏夫透露，以往的宮崎駿電影都有女性主角，但這是他首次以自身為原型訴說自己的故事，是本片特別的亮點。至於陪著男孩展開冒險的為何是一隻蒼鷺？鈴木敏夫表示一切都是巧合，這個角色並非刻意安排，而是因為宮崎駿平常喜歡在家裡的小花園抽菸，有一天他發現一隻蒼鷺會在花園的池塘喝水，接著蒼鷺每天都會出現，因此讓他萌生創作這個角色的想法。後來宮崎駿去參加社區的淨溪活動，又在河邊遇到一隻蒼鷺，他驚訝發現牠就是每天來花園喝水的那隻蒼鷺，他感覺自己跟這隻動物特別親近，這樣奇妙的連結與緣分，讓宮崎駿更加確信蒼鷺這個角色。

電影《蒼鷺與少年》收看資訊
出品地：日本（吉卜力工作室）
導　演：宮崎駿
編　劇：宮崎駿
監　製：鈴木敏夫
類　型：動畫電影
語　言：日語
片　長：124分鐘
人　物：
牧真人（配音：山時聰真）
蒼　鷺（配音：菅田將暉）
火　美（配音：愛繆Aimyon）
牧夏子（配音：木村佳乃）
牧勝一（配音：木村拓哉）
霧　子（配音：柴崎幸）
收看平台：CATCHPLAY+、MyVideo、Hami Video、friDay影音

▲《蒼鷺與少年》的配音陣容十分堅強，包含菅田將暉、木村拓哉、柴崎幸、愛繆Aimyon、木村佳乃等。（圖／吉卜力工作室官網）
▲《蒼鷺與少年》的配音陣容十分堅強，包含菅田將暉、木村拓哉、柴崎幸、愛繆Aimyon、木村佳乃等。（圖／吉卜力工作室官網）

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