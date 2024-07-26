宮崎駿神作《蒼鷺與少年》可以線上看了！追劇平台「資訊一次看」

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該作的日本配音陣容邀請許多大咖參與，男主角由年僅19歲的新生代男星山時聰真擔任少年「牧真人」，影帝菅田將暉為「蒼鷺」配音，特別演出的木村拓哉飾演男主角真人父親「牧勝一」，其他聲優包含柴崎幸、愛繆Aimyon、木村佳乃等，都是耳熟能詳的一線卡司。主題曲〈地球儀〉則是請到天王米津玄師製作與演唱。
《蒼鷺與少年》的製片鈴木敏夫透露，以往的宮崎駿電影都有女性主角，但這是他首次以自身為原型訴說自己的故事，是本片特別的亮點。至於陪著男孩展開冒險的為何是一隻蒼鷺？鈴木敏夫表示一切都是巧合，這個角色並非刻意安排，而是因為宮崎駿平常喜歡在家裡的小花園抽菸，有一天他發現一隻蒼鷺會在花園的池塘喝水，接著蒼鷺每天都會出現，因此讓他萌生創作這個角色的想法。後來宮崎駿去參加社區的淨溪活動，又在河邊遇到一隻蒼鷺，他驚訝發現牠就是每天來花園喝水的那隻蒼鷺，他感覺自己跟這隻動物特別親近，這樣奇妙的連結與緣分，讓宮崎駿更加確信蒼鷺這個角色。
電影《蒼鷺與少年》收看資訊
出品地：日本（吉卜力工作室）
導 演：宮崎駿
編 劇：宮崎駿
監 製：鈴木敏夫
類 型：動畫電影
語 言：日語
片 長：124分鐘
人 物：
牧真人（配音：山時聰真）
蒼 鷺（配音：菅田將暉）
火 美（配音：愛繆Aimyon）
牧夏子（配音：木村佳乃）
牧勝一（配音：木村拓哉）
霧 子（配音：柴崎幸）
收看平台：CATCHPLAY+、MyVideo、Hami Video、friDay影音