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勞動部「移工一站式服務」助弭異國隔閡 　1年多來獲勞雇9成肯定

▲勞動部開設「家事移工一站式服務」1年多以來廣受勞雇雙方好評。圖為移工完成入國講習取得法定文件。（圖／勞動部提供）
▲勞動部開設「家事移工一站式服務」1年多以來廣受勞雇雙方好評。圖為移工完成入國講習取得法定文件。（圖／勞動部提供）

記者林則澄／台北報導

台灣明年邁入超高齡化社會，家庭照護的人力需求不容忽視，勞動部去年1月起開辦「家事移工一站式服務」，藉由3天2夜的入國講習課程，幫助移工在「適應台灣生活與工作環境」、「工作權益保障」、「與雇主維持和諧勞雇關係」等面向加速融入台灣社會，迄今獲得雇主與家事移工高度好評。

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勞動部引述統計資料顯示，外籍家庭看護與家庭幫傭截至今年5月為止計有22萬1180人，然而語言不同、文化差異導致溝通不順暢，一直都是雇主與移工常會面臨的問題，而且國際人權組織長期關注家事移工權益，為了改善這些問題，部會去年1月起開辦「家事移工一站式服務」，提供移工生活適應、衛生教育及健康保險、家事類工作職業安全衛生、聘僱法令及權益保障等3天2夜的入國講習課程，幫助他們加速認識台灣法令、適應生活與工作、提升相關法令知能及促進勞雇間彼此熟悉。

勞動部根據調查發現，90%以上的家事移工認為入國講習在「適應台灣生活與工作環境」、「工作權益保障」、「與雇主維持和諧勞雇關係」等面向提供很大的幫助，另有將近90%雇主肯定一站式入國講習，整體而言，94.1%的雇主表示與所聘僱的移工之間的關係是良好或非常良好。

第二次來台灣工作的印尼籍家事看護工N君表示，入國講習課程非常實用，針對生活適應、家事類服務人員衛生與健康、家事類工作職場安全衛生、長期照顧相關輔具等內容進行說明講解，有助工作環境與內容的瞭解，特別是在照護技巧的教學，能讓協助臥床的被看護者翻身或行動時能更省力、安全。

▲勞動部開設「家事移工一站式服務」1年多以來廣受勞雇雙方好評。圖為課程講習情形。（圖／勞動部提供）
▲勞動部開設「家事移工一站式服務」1年多以來廣受勞雇雙方好評。圖為課程講習情形。（圖／勞動部提供）
黃姓雇主表示，外籍家庭看護工下飛機後由勞動部安排去到「移工一站式服務」中心接受入國講習，因為交通接送、講習的住宿與餐飲都由政府安排，相關規定與資訊也可透過移工一站式服務暨機場關懷網進行查詢，使得雇主非常放心，只需要在移工完訓後再接回家中即可，過程不用費心，而且移工一站式服務中心整合相關法定文件與通報作業，透過「一站申請五合一」的作業程序，移工完訓後可取得聘僱許可、居留證，並且完成職災保險、全民健康保險以及生活照顧通報作業，省去奔波各機關申請的麻煩。

勞動部說明，「移工一站式服務」的開辦能讓移工入國後先熟悉在台灣的工作與生活，降低去到雇主家中的不適應；雇主也在移工入國後能放心將其交給「移工一站式服務」中心，同時簡化原有申辦作業，提升行政效率，更快取得聘僱許可等相關法定文件。

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