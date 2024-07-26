蔡燦得5字回應往事！曾被黃子佼狂追求 爸一句「不是好人」擋下
蔡燦得、吳怡霈和小8（張允曦）今（26）日出席全民大劇團舞台劇《西門町一番地》記者會，蔡燦得去年和交往19年的導演男友陳家俊分手，過去曾傳出她被黃子佼瘋狂追求，但爸爸一語點破黃子佼「不是好人」。黃子佼去年捲入性騷事件，又爆出購買色情論壇「創意私房」未成年性影片，今被問及往事，蔡燦得僅表示，「已經判決了。」身邊其他人跳出來替她轉移話題。
記者李欣容／台北報導
49歲的蔡燦得過去曾傳出被黃子佼瘋狂追求，但最後被爸爸擋下，最後無疾而終，今被問及過去的舊事，蔡燦得表示一切已經進入司法判決，不便多答，而去年她和交往19年導演男友陳家俊分手，開玩笑說要到劇團找對象，吳怡霈還推薦她找日本人，蔡燦得也認同，表示自己在感情中需要一點自己的空間，至於演出會不會邀請前男友來看？她說對方從來沒看過她的演出，也不會邀請親友，因為怕看到認識的人會過於緊張。
同樣和交往17年男友分手的木星，今出席記者會時明顯瘦了一圈，她表示分手是去年的事情了，心情一直都很好，現在和前男友也維持友好關係，關於身材方面，她分享每天跳繩1千500下，三餐只吃「菜肉蛋」，體脂肪成功從33%降到24%，這次在舞台劇中還模仿謝金燕大跳《姐姐》，展現好身材。