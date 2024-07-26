大谷翔平本季31轟出爐！美日職棒合計250轟達成　道奇6:4再贏巨人

奧運足球／阿根廷摩洛哥混亂一戰FIFA要查了！但賽果確定不會改變

▲巴黎奧運開幕儀式即將在明（27）日台灣時間凌晨登場，而足球賽事則是率先開始，24日晚間由阿根廷出戰摩洛哥，未料此戰則是相當混亂，甚至多次出現球迷鬧場的情況，比賽結果也讓阿根廷難以接受。國際足總(FIFA)如今則宣布，將會針對該場比賽可能發生的違規行為，開始著手進行相關調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運開幕儀式即將在明（27）日台灣時間凌晨登場，而足球賽事則是率先開始，24日晚間由阿根廷出戰摩洛哥，未料此戰則是相當混亂，甚至多次出現球迷鬧場的情況，比賽結果也讓阿根廷難以接受。國際足總(FIFA)如今則宣布，將會針對該場比賽可能發生的違規行為，開始著手進行相關調查。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕儀式即將在明（27）日台灣時間凌晨登場，而足球賽事則是率先開始，24日晚間由阿根廷出戰摩洛哥，雙方鏖戰至比賽最後一刻，阿根廷補時結束前由Cristian Medina頭槌進球，讓球隊起死回生追平為2:2，但摩洛哥球迷已經陷入瘋狂，許多球迷直接跳下場中，甚至還丟東西進場抗議，場面相當混亂，比賽因此暫停超過2小時之久。而裁判最後在檢視VAR(影像輔助裁判）系統過後，判定阿根廷這球進球無效為越位，阿根廷最終反倒以1:2落敗。國際足總(FIFA)稍早則宣布，將會針對該場比賽可能發生的違規行為，開始著手進行相關調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿根廷摩洛哥之戰超混亂　前者主帥賽後痛批

本場比賽阿根廷、摩洛哥球員原本都已經離場，卻又被叫回來重新比賽，且裁判在利用VAR重新檢視過後，宣判阿根廷在補時階段終了前的的追平進球為越位在先，因此進球不算，也讓摩洛哥重新保有贏球機會，最終摩洛哥就以2:1拿下，阿根廷就這樣爆冷輸球。

阿根廷主帥Javier Mascherano賽後對於這樣的結果，則感到相當憤怒，並表示自己職業生涯曾沒遇過這種事，「這場比賽簡直是荒謬至極，簡直就像是是馬戲團一樣，我職業生涯那麼多年下來，從未見過這種事情。」

就連阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi）此戰賽後也在個人社群平台上，分享了一則黑色背景的貼文，其中包含了「insolito」一詞（表示不尋常），並附帶一個震驚的表情符號。

此戰引起FIFA關注　將開始進行相關調查

而這場阿根廷摩洛哥之戰也引起FIFA關注，且針對《國際足總紀律守則》，FIFA紀律委員會將任命一名相關的誠信專家，協助調查本場比賽中可能違反FIFA相關規定的事件，之後也會在適當時間，公布調查結果的進一步消息。

但是無論最終的調查結果為何，比賽中已經透過VAR輔助系統判定，阿根廷絕平球因越位無效，終場比分確定為摩洛哥以2：1贏球，因此比賽結果也確定將不會更改。

▲2024年巴黎奧運男足小組賽B組第1輪，阿根廷以1：2敗給摩洛哥的比賽，因球迷投擲瓶子、爆炸物，還有球迷多次衝進場內，現場糟糕的維安無法控管，比賽因而中斷2小時。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運男足小組賽B組第1輪，阿根廷以1：2敗給摩洛哥的比賽，因球迷投擲瓶子、爆炸物，還有球迷多次衝進場內，現場糟糕的維安無法控管，比賽因而中斷2小時。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運足球爭議持續延燒！阿根廷足協向FIFA提出申訴　強調應改判

奧運足球／巴拉圭慘遭日本完勝！當地媒體痛批是「歷史性的大敗」

奧運足球／日本隊5:0狂勝巴拉圭！地主法國首戰過關擊敗美國男足

巴黎奧運足球賽好混亂！連梅西都怒了　阿根廷反以1:2不敵摩洛哥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生