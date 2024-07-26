奧運足球／阿根廷摩洛哥混亂一戰FIFA要查了！但賽果確定不會改變
巴黎奧運開幕儀式即將在明（27）日台灣時間凌晨登場，而足球賽事則是率先開始，24日晚間由阿根廷出戰摩洛哥，雙方鏖戰至比賽最後一刻，阿根廷補時結束前由Cristian Medina頭槌進球，讓球隊起死回生追平為2:2，但摩洛哥球迷已經陷入瘋狂，許多球迷直接跳下場中，甚至還丟東西進場抗議，場面相當混亂，比賽因此暫停超過2小時之久。而裁判最後在檢視VAR(影像輔助裁判）系統過後，判定阿根廷這球進球無效為越位，阿根廷最終反倒以1:2落敗。國際足總(FIFA)稍早則宣布，將會針對該場比賽可能發生的違規行為，開始著手進行相關調查。
記者陳品翔/綜合報導
阿根廷摩洛哥之戰超混亂 前者主帥賽後痛批
本場比賽阿根廷、摩洛哥球員原本都已經離場，卻又被叫回來重新比賽，且裁判在利用VAR重新檢視過後，宣判阿根廷在補時階段終了前的的追平進球為越位在先，因此進球不算，也讓摩洛哥重新保有贏球機會，最終摩洛哥就以2:1拿下，阿根廷就這樣爆冷輸球。
阿根廷主帥Javier Mascherano賽後對於這樣的結果，則感到相當憤怒，並表示自己職業生涯曾沒遇過這種事，「這場比賽簡直是荒謬至極，簡直就像是是馬戲團一樣，我職業生涯那麼多年下來，從未見過這種事情。」
就連阿根廷足壇巨星梅西（Lionel Messi）此戰賽後也在個人社群平台上，分享了一則黑色背景的貼文，其中包含了「insolito」一詞（表示不尋常），並附帶一個震驚的表情符號。
此戰引起FIFA關注 將開始進行相關調查
而這場阿根廷摩洛哥之戰也引起FIFA關注，且針對《國際足總紀律守則》，FIFA紀律委員會將任命一名相關的誠信專家，協助調查本場比賽中可能違反FIFA相關規定的事件，之後也會在適當時間，公布調查結果的進一步消息。
但是無論最終的調查結果為何，比賽中已經透過VAR輔助系統判定，阿根廷絕平球因越位無效，終場比分確定為摩洛哥以2：1贏球，因此比賽結果也確定將不會更改。