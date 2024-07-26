奧運羽球／戴資穎被稱讚為「頂尖球手」！港媒：大家最不想面對她
巴黎奧運開幕式將於明（27日）凌晨1:30分登場，羽球一姊戴資穎被選為中華代表團的掌旗官她將跟霹靂舞國手孫振一起擔任旗手，屆時將引領我國選手入場。本屆奧運可能是小戴的最後一次亮相，球迷們都希望她能為國爭光，取得佳績。根據外媒《路透社》報導，此次奧運共有5名選手第四次參賽，而在這5人之中，最有可能奪牌、登上頒獎台的就是戴資穎。此外，香港媒體《香港電台》預測羽球項目，報導指出，「戴資穎是當今選手不想面對的頂尖球手，上屆奧運已考慮退役，故本屆奧運幾乎肯定是她最後的一屆，必定拚盡（全力）」。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎上屆奧運銀牌 不敵陳雨菲
上一屆2020東京奧運，戴資穎在金牌戰時，碰上中國好手陳雨菲，最後不敵落敗，小戴也落下不甘的眼淚，但這次是戴資穎「最後一舞」，她將會全力以赴，讓外界肯定她會成為奪牌大熱門。
奧運開幕典禮將在當地晚間7點半登場，台灣時間為27日凌晨1點半，中華隊代表團將由霹靂舞好手孫振、羽球一姐戴資穎擔任掌旗官。
根據外媒《路透社》報導，此次奧運共有5名選手第四次參賽，而在這5人之中，最有可能奪牌、登上頒獎台的就是戴資穎。此外，香港媒體《香港電台》預測羽球項目，報導指出，「戴資穎是當今選手不想面對的頂尖球手，上屆奧運已考慮退役，故本屆奧運幾乎肯定是她最後的一屆，必定拚盡（全力）」。讓人關注她的表現。