詐騙集團滲透政府！菲律賓官方黑白難辨　追查灰色產業鏈

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班班市長郭華萍疑似為主謀，涉及新加坡30億洗錢案的嫌犯之一張瑞金和林寶英也是該網絡博彩公司的合伙人。此事引起菲律賓人嘩然，紛紛要求政府展開取締行動。然而主謀郭華萍如今下落不明，也沒有她經由合法管道出境的紀錄，外界懷疑郭華萍早已「走後門」潛逃出境。
前總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 執政期間，發放線上博彩業經營許可證，導致菲律賓的線上博彩公司蓬勃發展。但這些公司背後已被濫用為詐騙中心，大多由中國人經營，詐騙目標是海外華人。
菲律賓政府官方數據顯示，有超過6萬名外國人和菲律賓人在持牌的線上賭博公司工作，而無牌的非法公司估計雇用了多達10萬人。
總統反有組織犯罪委員會 (PAOCC) 發言人溫斯頓·卡西歐 (Winston Casio) 說，可能有數百家非法線上賭博公司以及40多家持牌運營商中在政府官員的眼皮底下經營詐騙中心，而郭華萍只是其中一樁。
卡西歐在其中一個詐騙中心的辦公室告訴《法新社》，自去年以來，已有五家公司遭到突擊搜查，數千名外國人被遣返回國、驅逐出境或受到指控。他表示，政府需要對允許詐騙園區公然運營的政府官員進行調查，其中包括市長和警察局長。若這些人沒有受到法律制裁，詐騙活動將無法遏止。
不過他也擔心，類似此次涉案人員的犯罪者例如郭華萍，可能會試圖利用詐騙園區設立的地下醫院進行整容，並逃避被逮捕。