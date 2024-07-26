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詐騙集團滲透政府！菲律賓官方黑白難辨　追查灰色產業鏈

▲菲律賓政府恐怕已被詐騙集團勢力滲透。圖為詐騙集團關員工的鐵皮屋。（圖／翻攝自X）
▲菲律賓政府恐怕已被詐騙集團勢力滲透。圖為詐騙集團關員工的鐵皮屋。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓警方近期破獲一個詐騙園區，調查發現園區的土地有一半以上登記在市長愛麗絲．郭（Alice Guo）的名下，而且她擁有鉅額的財富和一架直升機，更驚人的是她的真實身份不是菲律賓人，而是中國間諜郭華萍。整起事件震驚菲律賓社會，專家認為這只是冰山一角，菲律賓當局計劃連根拔起涉及國內外犯罪集團和當地政治人物的灰色產業鏈。

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據悉，警方破獲的詐騙園區位於班班市（Bamban），一家坐落在名為寶福園區（Baofu Compound）的網絡博彩公司，涉及金融詐騙、綁架、賣淫、人口販賣、酷刑和謀殺等活動。現場發現700多名菲律賓人、中國人、越南人、馬來西亞人、台灣人和印尼人等。

▲丹轆省自治市班班市長郭華萍被踢爆是中共間諜。（圖／翻攝自X）
▲丹轆省自治市班班市長郭華萍被踢爆是中共間諜。（圖／翻攝自X）
班班市長郭華萍疑似為主謀，涉及新加坡30億洗錢案的嫌犯之一張瑞金和林寶英也是該網絡博彩公司的合伙人。此事引起菲律賓人嘩然，紛紛要求政府展開取締行動。然而主謀郭華萍如今下落不明，也沒有她經由合法管道出境的紀錄，外界懷疑郭華萍早已「走後門」潛逃出境。

前總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 執政期間，發放線上博彩業經營許可證，導致菲律賓的線上博彩公司蓬勃發展。但這些公司背後已被濫用為詐騙中心，大多由中國人經營，詐騙目標是海外華人。

菲律賓政府官方數據顯示，有超過6萬名外國人和菲律賓人在持牌的線上賭博公司工作，而無牌的非法公司估計雇用了多達10萬人。

▲「嗜賭症」是種心理疾病，患者即使意識到賭博對生活造成負面影響，也無法控制。（示意圖／取自pixabay）
▲前總統杜特蒂允許線上博弈產業在菲律賓發展。（示意圖／取自pixabay）
總統反有組織犯罪委員會 (PAOCC) 發言人溫斯頓·卡西歐 (Winston Casio) 說，可能有數百家非法線上賭博公司以及40多家持牌運營商中在政府官員的眼皮底下經營詐騙中心，而郭華萍只是其中一樁。

卡西歐在其中一個詐騙中心的辦公室告訴《法新社》，自去年以來，已有五家公司遭到突擊搜查，數千名外國人被遣返回國、驅逐出境或受到指控。他表示，政府需要對允許詐騙園區公然運營的政府官員進行調查，其中包括市長和警察局長。若這些人沒有受到法律制裁，詐騙活動將無法遏止。

不過他也擔心，類似此次涉案人員的犯罪者例如郭華萍，可能會試圖利用詐騙園區設立的地下醫院進行整容，並逃避被逮捕。

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