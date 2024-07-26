高雄大淹水！他家門口裝「防洪板」隔出2個世界 實戰對比照驚呆
凱米颱風雖然逐漸遠離台灣，但南部地區受到外圍環流影響，迎來一波一波猛烈雨勢，高雄市各地更不斷傳出淹水慘況。就有網友曬出自家安裝防水閘門（防洪板）的實戰畫面，竟讓乾爽的家中地板和外頭淹水道路隔出「兩個世界」，功效讓不少人驚喊：「這水閘門，厲害！」
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「高雄大小事」許多民眾PO出家中淹水慘況，其中部分網友曬出家門口設置防水閘門的實戰畫面，竟成功阻止洪水淹進家門，與外頭明顯淹水的道路形成「兩個世界」的場景，對比十分驚人。
照片曝光後，不少人都驚呼「這水閘門，厲害」、「有淹過就懂得要裝水閘門」、「看起來水閘門還是有用」、「跪求這防水閘門廠商電話，我們非常需要」。也有人建議，除了安裝防水閘門，最好還是加上沙包才有兩層防護保障。
凱米颱風尾引來外圍環流重創南部，高雄市山區日累積雨量已逾1300毫米，雨量超越莫拉克颱風等級，加上沿海地區受天文大潮影響，全市119條區域排水系統跟25座滯洪池都全滿，各地陸續發生積淹水及樹倒災情，市府也全面動員救援，雖各地積淹水情形已緩解，但不少人仍在進行災後重整，將淹過水的家園恢復原狀。