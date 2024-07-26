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凱米重創蘇花！海運備援緊急啟動　新臺馬輪周日支援疏運

▲經航港局協調，已緊急調度新臺馬輪，可載運45部小客車及642名旅客，預計28日投入疏運。（圖／航港局提供）
▲經航港局協調，已緊急調度新臺馬輪，可載運45部小客車及642名旅客，預計28日投入疏運。（圖／航港局提供）

記者許若茵／台北報導

受凱米颱風影響，蘇花鐵公路多處發生坍方及土石流，尤其和仁至崇德路段有3處嚴重坍方，連帶影響台鐵搶修進度，交通部長李孟諺責成航港局緊急調派船舶協助東部疏運，經航港局協調，已緊急調度新臺馬輪，可載運45部小客車及642名旅客，預計28日投入疏運。

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航港局表示，受凱米颱風外圍環流影響，今（26）日及明（27）日因海象不佳、未達適航條件，為爭取疏運時效，已緊急協調新台馬輪於海象緩和之際，於28日啟動海運備援，並訂於明日開始受理民眾登記。

航港局指出，其中蘇澳往花蓮預計28日上午8點開航，請預約民眾提早1個半小時前報到(即上午6:30)；花蓮往蘇澳預計下午1:30開航，亦請民眾提早1個半小時前報到(即中午12:00)。

航港局提醒，為提供便民服務，本次預約採至航港局官方LINE帳號登記，民眾毋須至港口現場登記，請有需要之民眾至官方LINE登記，如有問題，亦可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另於蘇澳港旅客服務中心及航港局東部航務中心(花蓮市港口路15號)亦有專人提供諮詢服務。

航港局進一步說明，目前已規劃7月28日至7月30日共3日疏運航班，每日將開放6台大客貨、30台小客車、8台機車及候補10台小客貨預約登記，請有需要之民眾多加利用，至官方LINE登記時，亦請註明登船日期，並提供姓名、身份證字號、車號、聯絡手機、車輛種類(如大客貨、小客貨或機車)等必要資訊，車輛及人員搭乘順序將依登記順序安排，另因船舶運能及車輛限制，依登記情形調整；另登記車輛應由駕駛隨行，不接受僅運送車輛而無隨行駕駛之情形。

航港局提到，有關新臺馬輪搭乘船舶及託運車輛相關訊息，以及LINE官方登記帳號，將於今(26)日下午6時前公布於官網【蘇花海運備援資訊專區】，有需要的民眾可多加利用；另7月29日後之航班，受花蓮港潮汐影響，恐與7月28日開航時間不同，請民眾留意。

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