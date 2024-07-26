獨家／壯壯為什麼叫「壯壯」？曝樂天控制女孩體重：要有羞恥心！

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壯壯說自己從小胖到大，即便很早就開始練舞，那也是個靈活的胖子，直到在台北念大學才發現女孩子愛漂亮第一件事就是減肥，這才慢慢瘦下來，後來因緣際會加入職棒啦啦隊，身材的維持變得更重要。
啦啦隊女孩各有特色，令人好奇的是，球團會干涉女孩的體重嗎？壯壯語帶保留，委婉地說，「那種干涉，不是每天要看妳站到體重機上，盯著妳又胖了幾公斤，但就是看到妳的時候，會很直觀地說，『欸，最近過得不錯哦，吃得滿好哦』那妳就會有羞恥心啊！就會默默進入減肥模式。」
壯壯分享自己的減肥方法，就是「少吃多動」，「如果抵抗不了餓！那就早點睡，閉著眼睛想明天早餐要吃什麼！很快就睡著了。」她也曾經試過斷食7天，結果卻只瘦2公斤，後來她發現，最有效的還是吃健康的食物外加運動，除了平時球隊的應援舞蹈之外，還有在做皮拉提斯和重訓，「人間蜜桃」不是浪得虛名。
前年她參加《全明星運動會》，接觸到不同種類的運動項目，排球、鐵餅、跨欄還有飛盤等等，除了節目的錄影，私下也花很多時間練習，壯壯快樂地喊，「暴瘦！真的是暴瘦，終於體驗到什麼叫『吃什麼都不會胖』，宵夜喝珍珠奶茶也沒關係，那時候應該有瘦到46公斤吧，電視看不出來，但本人看起來有點不太健康。」那現在幾公斤？壯壯羞喊，「我現在過得比較快樂，讓自己舒服一點的話，就是50公斤左右哈哈！」
韓國女孩皮膚亮到發光 期待科技維持美貌
壯壯今年6月開始到韓國水原足球俱樂部擔任外援啦啦隊，而韓國的醫美一直都走在最前面，她也好奇女孩們的保養，發現韓國的女生每個皮膚都透白、透亮，走在路上，即便對方是素顏，都會想多看兩眼，她才發現，原來再厲害的妝容，都比不過皮膚的乾淨度跟透亮度。
她也進一步了解，光是非侵入式的「皮膚管理」分類就多到數不清，壯壯小聲喊，「而且比台灣便宜，好想體驗看看哦！」可惜的是，目前飛到韓國應援，待的時間不夠長，還沒有機會親身體驗，但她也不吝嗇分享自己在台灣會做的醫美項目，不外乎就是音波拉提，雷射保養等等，「皮膚的狀態好，也可以提昇整個人的氣質！」
在啦啦隊圈子打滾10年，下個月就要滿33歲，之前曾有網友抨擊啦啦隊女孩年齡層平均都偏高，壯壯也發文分享看法，「40歲又怎麼樣呢？假設我可以敬業又專業的完成工作項目，不是膝蓋壞掉跳不起來硬要跳，或者是皺紋老態、體態管理不佳，有礙觀瞻不再適合啦啦隊這個職業了。」
即便對於年紀不是很在乎，但她也承認，新人輩出確實有壓力，想起有次在休息室化妝，有新進的學妹跟她打招呼，開頭就說，「壯壯學姐好！妳是我的偶像，我小時候都看妳跳舞應援，好喜歡妳！現在可以跟妳站在一起跳舞感覺好奇怪哦。」壯壯聽完愣住，完全不知道該怎麼反應，「我聽完就說，嗯！謝謝！等一下加油哦！然後就繼續化妝。」
壯壯接受自己變成「姐」這件事，認為年紀不是設限，而是心態，「我很正常地去接受變老這件事，唯一要控制的應該是怎麼維持狀態，我反而很期待自己持續慢慢變老，在下一個階段，我又會有怎樣的智慧跟經驗呢？」隨後不忘補充，「以及期待到時候有什麼科技去維持我們的美貌哈哈哈！」