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雲端發票「600張全槓龜」！眾傻眼：越來越難中　原因財政部招了

▲雲端發票是不少人現在外出購物都會使用的東西，不僅可以方便對獎，還能加對加開的「雲端發票獎」。（圖／NOWnews資料照）
▲雲端發票是不少人現在外出購物都會使用的東西，不僅可以方便對獎，還能加對加開的「雲端發票獎」。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

統一發票最新一期5-6月中獎號碼日前開出，有民眾在超商、超市僅花百元內就中千萬大獎，非常的幸運。然而現在許多人外出購物都不會索取紙本發票，而是刷「雲端發票」，不僅方便對獎，還可以對財政部加開的「雲端發票獎」，讓民眾都非常願意使用。不過，就有網友分享，自己600張雲端發票根本沒對中半張「雲端發票獎」，直言「雲端發票是不是越來越難中？」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在臉書社團貼文「爆廢公社」貼文指出「雲端發票的獎項是不是越來越難中了啊....這期5-5月發票600多張只開出號碼獎項2張，一張雲端發票專屬獎都沒有，財政部說500元專屬獎開195萬組根本連邊都沾不到啊。」只見貼出的截圖，該網友在600多張發票中，中了一般開獎號碼的六獎200元一張、二獎40000元一張，雖然沒中雲端發票專屬獎，但其實已經相當不錯了！

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▲網友分享自己5-6月雲端發票有600多張發票，但卻只中基本獎項，雲端發票專屬獎一張都沒中。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，不少網友紛紛回應「你至少還有一般獎項4萬元....我什麼都槓龜」、「我懷疑你是在炫耀你中4萬元」、「我拿我的專屬獎500元跟你換二獎啦」、「一般獎項中4萬元還不知足喔」；不過也有網友認同表示「真的！專屬獎超級久沒中，不知道是怎樣」、「以前剛開始用雲端發票時狂中，我今年一張專屬獎都沒有。」

雲端發票專屬獎「到底有多少獎項」？開獎規則曝光

事實上，根據財政部官網的說明，「發票雲端專屬獎」的開獎規則，就是有幾組獎項就開幾組號碼，而每期財政部都會公布所有得獎號碼在官網上，依照現在的獎項數量，每一期的一百萬元獎有30組、2000元獎有1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎195萬組，所以每一期開出的中獎號碼就是206萬6030組。

簡單來說，「雲端發票專屬獎」比較像是「抽獎」的概念，它是取用「已經登入的雲端發票號碼中」抽取對應獎項的組數，並不是像發票的一般獎項跑球號讓民眾對獎，也因為是這種中獎模式，財政部才會一直鼓勵民眾使用「雲端發票」，如此一來民眾等於是「雙對獎」的概念，發票中獎機率會大幅提升。

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▲財政部的「雲端發票專屬獎」每一期「抽出中獎組數」都會符合「獎項數字」，因此登入雲端發票組數越多，就越難中！（圖/財政部官網）
雲端發票越來越難中？財政部認了真實原因

而《NOWnews》先前也採訪財政部新聞聯絡人林宥慧科長，她就認證「雲端發票專屬獎序號產生的方式，就是從民眾已經載入的發票號中抽取」，也就是說，過去雲端發票剛推出時，使用的人少，中獎機率當然就大，如今雲端發票人手一刷條碼，獎項沒有相對應的成長比例，中獎機率當然就降低！

又以去年以及前年的雲端開票開出數據，就可以看出其端倪，2022年時雲端發票開出38億7155萬張，而到了2023年時，雲端發票更是開出47億5537萬張，如果以最理想狀況，相差9億張發票序號除以一年六期發票，平均兩個月就多開出1.5億張雲端發票，獎項一直維持206萬6030組，號碼卻暴增1.5億組，大家應該就能知道為何雲端發票專屬獎越來越難中的原因囉！

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▲使用雲端發票的人數一年比一年還多，雲端專屬獎數量固定的情況下，中獎率當然就變低囉！（圖/記者張嘉哲翻攝）

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