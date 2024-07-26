雲端發票「600張全槓龜」！眾傻眼：越來越難中　原因財政部招了

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貼文一出，不少網友紛紛回應「你至少還有一般獎項4萬元....我什麼都槓龜」、「我懷疑你是在炫耀你中4萬元」、「我拿我的專屬獎500元跟你換二獎啦」、「一般獎項中4萬元還不知足喔」；不過也有網友認同表示「真的！專屬獎超級久沒中，不知道是怎樣」、「以前剛開始用雲端發票時狂中，我今年一張專屬獎都沒有。」
雲端發票專屬獎「到底有多少獎項」？開獎規則曝光
事實上，根據財政部官網的說明，「發票雲端專屬獎」的開獎規則，就是有幾組獎項就開幾組號碼，而每期財政部都會公布所有得獎號碼在官網上，依照現在的獎項數量，每一期的一百萬元獎有30組、2000元獎有1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎195萬組，所以每一期開出的中獎號碼就是206萬6030組。
簡單來說，「雲端發票專屬獎」比較像是「抽獎」的概念，它是取用「已經登入的雲端發票號碼中」抽取對應獎項的組數，並不是像發票的一般獎項跑球號讓民眾對獎，也因為是這種中獎模式，財政部才會一直鼓勵民眾使用「雲端發票」，如此一來民眾等於是「雙對獎」的概念，發票中獎機率會大幅提升。
雲端發票越來越難中？財政部認了真實原因
而《NOWnews》先前也採訪財政部新聞聯絡人林宥慧科長，她就認證「雲端發票專屬獎序號產生的方式，就是從民眾已經載入的發票號中抽取」，也就是說，過去雲端發票剛推出時，使用的人少，中獎機率當然就大，如今雲端發票人手一刷條碼，獎項沒有相對應的成長比例，中獎機率當然就降低！
又以去年以及前年的雲端開票開出數據，就可以看出其端倪，2022年時雲端發票開出38億7155萬張，而到了2023年時，雲端發票更是開出47億5537萬張，如果以最理想狀況，相差9億張發票序號除以一年六期發票，平均兩個月就多開出1.5億張雲端發票，獎項一直維持206萬6030組，號碼卻暴增1.5億組，大家應該就能知道為何雲端發票專屬獎越來越難中的原因囉！