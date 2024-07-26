范瑋琪2年痛失3親人！親弟「12字感性告白」 她感動熱淚：姐愛你
藝人范瑋琪在2020年時，因口罩禁止出口事件，失言痛批蘇貞昌是狗官，引起許多網友不滿，她的演藝形象也因此受到重創，淡出螢光幕一段時間，原定2023年要全面復出，沒想到老公陳建州（黑人）卻爆出性騷擾事件，加上接連失去父母與奶奶，她沉寂了長達4年的時間。范瑋琪近日透過社群發文，分享弟弟跟她說了一番暖心的話，讓她忍不住感動落淚，吸引不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
范瑋琪在爆出失言風波淡出螢光幕之後，沉寂了一段時間，她也利用這段期間多陪伴家人，跟家人之間的感情非常好。不過，范瑋琪在2022年10月送走了高齡100歲的奶奶後，間隔不到2個月，她的爸爸也不幸跌倒猝逝，而媽媽則在去年12月不敵病魔離世，短短2年失去了3位家人，讓她的心情受到不少影響。而范瑋琪在昨（25）日發文透露弟弟在爸媽離世之後，對她說了一句：「姐，以後我們家就是妳的娘家。」讓她忍不住感動拭淚。
不少網友看到范瑋琪的貼文之後，都紛紛留言表示：「妳才是范家ㄧ家子的支柱，在妳身邊的人都因妳而幸福」、「弟弟好暖心！你們要繼續相親相愛哦！這樣爸媽也會覺得很欣慰的」、「應該是弟弟要回來妳家過娘家吧，所以妳要當最堅強的那個人」、「受不了這樣的話，整個爆哭」、「弟弟是妳想爸爸媽媽時的寄託」、「好感動哦！范范什麼時候回來唱歌啊」、「我們也因你的音樂而感到溫暖和幸福」、「大家都支持你哦！等你回來。」
此外，范瑋琪近日也在社群上曬出一家四口的合照，貼文中還可以看到范瑋琪罕見換上泳裝，露出纖細的雪白長腿，但有網友看了照片後說她的泳裝很好笑，范瑋琪也回覆該網友表示自己的風格是「保守」，還附上笑到流淚的表情。而范瑋琪也曬出她幫老公陳建州拍的照片，照片中可見陳建州穿著相當休閒，高舉雙手比YA，雙眼則癡癡地看著范瑋琪，可以感受到夫妻之間的感情依然很好。