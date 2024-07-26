高虹安被判刑停職！律師曝「1方法可繼續當市長」：挑戰個人恥度
新竹市長高虹安於立委任內涉助理費貪污案，今（26）日台北地院一審宣判結果出爐，判刑7年4月，褫奪公權4年。依《地方制度法》規定，縣市首長若涉嫌《貪汙治罪條例》，一審判處有期徒刑以上者將停止其職務；內政部稍早也宣布，依法停止高虹安職務，並自今日起生效。對此，律師林智群在臉書粉專發文表示，他以前就說過高虹安這個人有問題了，當時還被冷嘲熱諷，忍不住直呼「時間證明一切啦！」並透露高虹安還有一個方式可以繼續當市長，不過很挑戰個人恥度。
記者王德蓉／綜合報導
高虹安涉貪案判決出爐後，林智群在臉書發了數篇文，先是指「我很久以前就嘴高虹安，說這個人有問題了，一堆人還冷嘲熱諷。時間證明一切啦！」並在留言處說，「棒球場說是弊案，找檢察官當副市長查了半天，查不出所以然，結果自己先被認證貪污。」隨後林智群又發了3篇文，其中更指「我選前就說過了，就算是你討厭民進黨，也麻煩選國民黨林耕仁。選高虹安，以後會很丟臉！」
此外，林智群提到，高虹安貪污一審判有罪，依法停職，由副市長代理。如果三審定讞，就是解職，那個時候如果剩餘任期超過2年，可以補選，不過高虹安這個案子可以上訴三審，最高法院判完，4年任期應該已經結束。但其實高虹安還有一個方式可以繼續當市長，如果她「主動辭職」，因為市長剩下任期超過2年，依法可以補選，高虹安就可以再次參選新竹市長，如果勝選，那就可以繼續當市長了，「這個方法，很挑戰她個人恥度（創新高？），也很挑戰新竹市民的智商。之前就有人利用這個法律漏洞重新當選。不過公職人員選舉罷免法修法後，第27條第3項規定，已經把這個洞補起來了，就職後辭職，不能再參選。」