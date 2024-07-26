強強聯手、安心就讀　開南大學提供策略聯盟高中職生優渥獎學金

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與高中職學校共同培育優秀學生，經由與高中職學校合作和交流的長遠目標，結盟及合作，發揮1+1大於2的最大效果，結盟學校學生，只要每學期保持在班級前20%，即可獲得最高8,000元的獎學金，希望以優質師資、環境與設備，鼓勵學子安心就讀，翻轉學生的美好未來。
林玥秀校長表示，承襲開南中學百年歷史，開南大學深耕桃園，致力於國際化發展，日本國際學生人數與姊妹校交流皆為台灣第一；而因應國家晶元產業政策，開大與時俱進推出半導體學程，培訓對半導體產業有興趣的學生，參與台積電以及上百家上下游科技產業鏈，學生學會英文、日語及晶元行政能力，已經造福不少畢業的學生。
開南大學擁有日本多達53所姊妹校，只要學生能通過日語能力檢測，就能選擇到日本多所名校進行海外學習，另外，也能與美國威斯康辛大學雷河分校或是國立日本富山大學進行雙聯學位留學外地，拓展國際視野。
以行動結盟高中職校，開南大學提供高中職學生多元學習的豐富資源，不論在師資、教學資源、獎學金與人才培育都會有更緊密合作，為學生開創更多元的未來道路。
目前已經與開南大學簽署聯盟的高中職校，包括：
桃園地區：大園國際高中、大溪高中、大興高中、中大壢中、中壢家商、中壢高商、內壢高中、六和高中、世紀綠能工商、平鎮高中、永平工商、永豐高中、光啓高中、治平高中、南崁高中、振聲高中、桃園高中、桃園農工、啟英高中、清華高中、復旦高中、陽明高中、楊梅高中、壽山高中、龍潭高中、羅浮高中、觀音高中。
台北地區：木柵高工、開南中學、松山家商、大安高工。
新竹地區：香山高中。
苗栗地區：大湖農工、中興商工、竹南高中、卓蘭高中、苗栗高中、三義高中、苗栗高商、興華高中、國立苑裡高中、縣立苑裡高中、君毅高中、苗栗縣大同高中
台中地區：致用高中
南投地區：水里商工、同德高中、五育高中、中興高中、埔里高工、草屯商工、暨大附中、國立仁愛高農、竹山高中、南投縣立旭光高中。
高雄地區：高餐大附中。
宜蘭地區：慧燈中學、頭城家商、羅東高商、南澳高中、羅東高工、宜蘭高中、宜蘭高商、羅東高中。
花蓮地區：四維高中、海星高中、花蓮高中、花蓮高工、花蓮高商、上騰工商、花蓮女中。