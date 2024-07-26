南臺灣最大創業盛事「高雄加盟展」8/2登場

2024高雄連鎖加盟創業大展即將在8月2日至8月5日於高雄展覽館舉行。今年總計將有上百個連鎖品牌、近300個展覽攤位參與。展覽內容涵蓋各種商業模式及開店所需的周邊設備，參展品牌包括全家便利商店、新興餐飲霸主宮武讚岐烏龍麵、各種自助無人商店、小資攤車創業、夏季最夯的冰品等多元項目。主辦單位台灣連鎖加盟促進協會指出，今年高雄展預計將帶動5000個就業機會、創造15億元的加盟周邊商機。
記者陳美嘉／高雄報導
AI自動化經營近年來蔚為風潮，手搖飲品牌TeaTop第一味就引進了「AI智能吧檯」，大幅自動化飲料生產流程，號稱一年可節省80萬元人力成本；韓辛24H無人拉麵店採用自助煮拉麵模式，解決缺工問題；XMOTO AI自動洗機車則告別手動清洗，只需3分鐘即可洗淨機車，無需人力與管理成本。這些最新穎的商業科技都將在高雄展中亮相。
為了持續創造話題，不少品牌也紛紛搭上IP聯名風潮，如拉亞漢堡聯名七龍珠、鮮茶道推出寶可夢系列周邊、麥味登與職籃球隊富邦勇士推出聯名杯。
展覽期間適逢七夕情人節，台灣連鎖加盟促進協會特別在8月3日舉行「麻辣七夕公主抱大賽」，邀請民眾一邊公主抱秀恩愛，一邊品嚐美味的「麻辣天后炒香鍋」、喝清涼退火的TeaTop手搖飲。最快完食的前三名將在大會舞台公開頒贈總值15,000元的獎金及麻辣天后超值禮盒。
台灣連鎖加盟促進協會指出，協會的主要目標是保障年輕人安全創業，因此協會與政府及學界合作推出「總部認證」，讓民眾可以選擇體質優良的總部加盟。本次參展的總部認證品牌包括晨間廚房、TEATOP、MR.WISH、麥味登、蕃茄村、鮮茶道、三分春色、築間餐飲、拉亞漢堡。建議民眾選擇「總部認證」廠商，讓創業更加安全有保障。