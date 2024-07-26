高虹安重判7年4月！與男友住豪宅、都更遭檢舉 還有5案偵辦中
台北地院今（26）日一審宣判高虹安涉貪案，重判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年，可上訴。而竹市議會民進黨團在去（2023）年到新竹地檢署告發新竹市長高虹安，指她住豪宅、涉入都更等違反貪污治罪條例等共5案，新竹地檢署皆已分他字案偵辦中。
記者孫唯容/綜合報導
高虹安2020年2月1日至2022年12月25日擔任立委2年多，據檢方起訴書，期間涉虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元，北地今天一審宣判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年。事後高虹安宣布推出民眾黨，市長職務由邱臣遠暫時代理。
新竹市議會民進黨團去年9月召開記者會，爆料高虹安出入有保時捷等多輛百萬名車代步，還居住1戶5000萬元的「回建築」社區，林姓屋主有濃厚建商背景，合理懷疑李忠庭為白手套向建商承租豪宅，後續掌握高虹安涉嫌貪污及違反廉政倫理等事證送交新竹地檢署告發。
告發內容包含高虹安涉使用原新竹市政府發言人施淑婷無償提供的車輛跑公務行程，後來施淑婷被升任為民政處長，質疑是否有對價關係？高虹安居住的「回建築」，李忠庭收取不當餽贈？李忠庭是否為建商與高虹安之間的白手套等。
對此，新竹地檢署表示，民進黨議員告發的高虹安等相關案件，已依法偵辦中，還有民眾等告發內容，合計共有5件他字案依法偵辦中，偵查不公開，無法對外透露相關案情。