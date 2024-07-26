凱米挾水氣「37處公路封閉或受災」那瑪夏7/31搶通、崇德通車未定
凱米颱風雖已遠離台灣，但餘威仍在，中南部今（26）日有仍有大雨或豪大雨，公路局統計，目前預警性封閉路段有14處，發生災情阻斷路段21處，受災可通行2處。其中，高雄那瑪夏區台29線臨11便道有多處路基流失情況，預計7/31晚間6點搶通；台9線及仁至崇德路段多處土石流阻斷，搶通時間則是待評估。
記者魏妤庭／台北報導
公路局表示，中南部仍有豪大雨，目前14處省公路路段預警性封閉，另道路災組路段21處，道路災情有2處。道路災組路段多數在今日可完成搶通或是排除路況，惟花蓮縣秀林鄉台8線關原~太魯閣閣口、台9線和仁至崇德路段，因零星災情或多處土石流阻斷，俟勘災後狀況，評估開放時間。
此外，台20線明霸克露橋引道流失約150公尺，及台29臨11線之3處路基流失各約100到200公尺，已使梅蘭三里、錫安山及那瑪夏地區成為孤島。針對高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K，也就是那瑪夏到五里埔0K+150、4K+150、6K+500路基流失，預計7/31晚上6點搶通。
公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。同時呼籲用路人，颱風豪雨期間，山區道路容易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。