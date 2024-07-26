徐懷鈺穿小背心玩DJ盤！46歲身材太離譜 粉絲張嘴：維持得好厲害
「平民天后」徐懷鈺（Yuki）入行26年，擁有〈妙妙妙〉、〈怪獸〉、〈我是女生〉、〈愛像一場重感冒〉等多首暢銷金曲，90年代紅遍大街小巷，近年復出樂壇，登上台北小巨蛋開唱，凍齡外貌和紮實的歌唱功力令人讚嘆。徐懷鈺昨（25）日在粉專分享一系列刷DJ盤的照片，穿小背心的她，身材相當傲人，網友直呼：「只要妳不害羞，我都能看！」
記者楊穎軒／綜合報導
徐懷鈺釋出多張上DJ課程的相片，她紮起乾淨高馬尾，略施脂粉，穿一件灰色坦克背心搭配牛仔褲，豐滿C罩杯胸型一覽無遺，加上露出的一小截水蛇腰和肚臍眼，以及一身乳白色肌膚，乍看之下如30歲出頭，甚至飄出少女味，很難想像已經是46歲的熟女。
8月中即將在北京首都體育館舉行《2024倒數3秒巡回演唱會》，徐懷鈺在配文催票，「這些美照應該不能我自己私藏吧...忍不住還是想跟你們一起分享！我怎麼可以這麼不害羞！北京站的票都買了嗎？！還沒的趕快買起！想看驚喜的趕快來喔！」疑似要在舞台上表演DJ秀。
貼文一發布，許多網友紛紛表示：「姐身材練得真好，美美的」、「太正啦」、「還是維持很好厲害」、「被妳炸到流鼻血了」、「可以小背心焊在身上嗎」、「DJ辣妹」、「絕美女神」、「可惡！這些照片會漏電」、「不說還以為二十幾歲呢」、「被迷暈了」、「根本就是小年輕！太美了啦！」