小米手環9登台！續航+5天　售價回歸免千「995元入手」4色可選擇

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小米今在台灣除了公布摺疊機MIX Flip 上市計劃之外，還帶來了多款穿戴裝置，其中Xiaomi 手環 9也如期亮相。外觀升級使用霧面金屬，錶帶延續快拆設計，提供 7 款不同風格類型的通用錶帶，提供超過 200 種錶盤可選擇。健康檢測方面 採用雙燈檢測模組，提高心率準確度、睡眠檢測準確度。擁有 150 種以上的運動模式，支援 5ATM防水。
螢幕部分， Xiaomi 手環 9 採用 1.62 吋 AMOLOED 螢幕， 1200nits 的峰值亮度及 60 Hz的高更新率，採用全新低耗感應器和演算法，讓續航力可以從16天升級到 21 天。提供午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍多種顏色選擇，售價995 元，即日起開賣。
Xiaomi首款 開放式耳機
近期開放式耳機逐漸受到關注，小米也力推該品項，在台推出首款開放式耳機，非入耳式設計，避免對耳道的壓迫，帶來更通透、無負擔的體驗。耳面採用人體工學設計，選用親膚矽膠材質，機身重量僅約 9.6 g，提高耳機配的舒適性。內建大尺寸超線性驅動單元與 DLC 振膜，支援 Hi-Fi 、LHDC 解碼。針對開放式設計可能帶來的漏音問題，引入防漏音系統。支援手勢操控，具備 IP54 防塵防水，提供米色及灰色兩款，售價2995 元，即日起開賣。
Xiaomi Buds 5真無線藍牙耳機
搭載高通 aptX Lossless 低失真格式，支援 16bit/44.1kHz 高解析無損檔案，最高傳輸速率可達 1.2Mbps，攜手Harman AudioEFX 團隊調教。採取半入耳式設計，單耳機身重 4.2g，續航搭配電池收納盒可延長至 39小時。配合 AI 通話降噪，三組麥克風配合演算法，大幅削減環境噪音，最大抗風噪能力高達 12 m/s，精準收取人聲。售價 2995 元，7/31前享早鳥價2695 元。