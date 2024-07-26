外資再提款846億元、金額創史上第3大　台股崩跌752點

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台北股市過去兩天因為颱風假休市，在這期間美股大跌，科技股淪為重災區，連帶讓日本股市、韓國股市也是下跌表態。也因此台股今（26）日開盤迎來補跌壓力，開盤立即重挫664.91點、來到22206.93點，電金傳全面熄火，台積電更是一度下殺64元，拖累台股下殺近千點，來到21889.61點，跌破22000點關卡，終場則是下跌752.63點或3.29%，創下史上第二大跌點，收在22119.21點，成交量為4684.71億元。此外，台股本周收周線，下跌750.05點或3.28%，周K拉出第二根黑K棒。中小型股也難逃賣壓，開盤下跌7.8點，不過在營建、光電類股支撐下，盤中跌幅迅速收斂，終場下跌3.22點或1.2%，收在264.34點。
權值股全面走低，台積電開盤下跌64元，來到915元，為今日最低價，隨後在買盤挹注下，終場下跌55元、收在924元，回測季線，日K連2紅；鴻海開盤下跌11.5元、來到190元，跌破200元關卡，最低來到188.5元，終場下跌9.5元或4.71%，收在192元，日K連2紅；聯發科以1190元開出，盤中跌幅迅速收斂，終場下跌30元或2.35%，收在1245元，是權值三雄中相對抗跌的。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、鴻海、友達、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、安國。