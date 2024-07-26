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凱米颱風致災　吳立森：協助校園儘速完成災後復原工作

▲受到凱米颱風影響，部分學校有樹木斷裂傾倒及積淹水等造成災損情形。（圖／高市府教育局提供）
▲受到凱米颱風影響，部分學校有樹木斷裂傾倒及積淹水等造成災損情形。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

凱米颱風帶來的強降雨，造成高雄多處災情傳出。高市府教育局指出，凱米颱風對高雄市學校造成的損失初步統計，目前共有52所學校受到不同程度的影響，災損金額估計達新台幣388萬元。但因各區仍有許多狀況如道路中斷、積水等導致學校無法立即評估災情，教育局請各校於安全無虞狀況下儘速評估災損情形，並將彙整各校提報金額後予以審核必要經費補助，與學校共同儘速恢復校園環境。

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高市府教育局長吳立森關心颱風後校園安全，今(26)日到四維國小、美濃區龍山國小、吉東國小與美濃國中、龍肚國小勘查，除了對受災學校提供資源協助，慰問校園辛勞清掃人員，也請校園盡速恢復，提供師生安全無虞學習環境。

▲高市府教育局長吳立森關心颱風後校園安全至多所學校勘查。（圖／高市府教育局提供）
▲高市府教育局長吳立森關心颱風後校園安全至多所學校勘查。（圖／高市府教育局提供）
吳立森表示，教育局訂有校園樹木災害搶修復建開口契約，協助各校校園樹木斷枝丶傾倒及障礙排除，另外也設置11所防災資源中心學校，分別為茄萣國中、阿蓮國中、南隆國中、旗山國中、中庄國中、大灣國中、三民家商、福山國中、小港高中、前鎮國中及大仁國中，合計配備有10部發電機、49支鏈鋸、3支高枝鍊鋸機及10部氣油抽水機，提供所屬學校相互支援緊急應變。

美濃國中體育館地下室積水高達110公分，已緊急調度旗山、圓富國中抽水機協助美濃國中抽水，校長利文鳳說明積水約2至3天可抽完，但底層淤泥有賴國軍協助清除，已向區公所登記申請。

▲受到凱米颱風影響，部分學校有樹木斷裂傾倒及積淹水等造成災損情形。（圖／高市府教育局提供）
▲受到凱米颱風影響，部分學校有樹木斷裂傾倒及積淹水等造成災損情形。（圖／高市府教育局提供）
此外，桃源國中也傳出土石流災情，校長陳世明說明學校一樓受土石影響，損失尚難估計，因目前道路不通無法進入，只能等勤和聯外道路打通後進行災修，屆時尚須請國軍提供協助恢復校園環境。目前校內無進行暑輔無師生受困，將於道路通行後續確認災損及復原經費。

吳立森進一步指示，影響校園外人車通行之樹倒情形應優先立即排除，以儘速恢復校園環境及市容，並維護所有人員安全，確保師生在安全無虞的環境中學習與成長。為維護學校環境衛生及師生健康，亦請各校針對校園積淹水地區，加強各項清潔、消毒作為，避免蚊蟲滋生，以落實各項防疫作為。

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