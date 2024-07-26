凱米颱風致災　吳立森：協助校園儘速完成災後復原工作

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吳立森表示，教育局訂有校園樹木災害搶修復建開口契約，協助各校校園樹木斷枝丶傾倒及障礙排除，另外也設置11所防災資源中心學校，分別為茄萣國中、阿蓮國中、南隆國中、旗山國中、中庄國中、大灣國中、三民家商、福山國中、小港高中、前鎮國中及大仁國中，合計配備有10部發電機、49支鏈鋸、3支高枝鍊鋸機及10部氣油抽水機，提供所屬學校相互支援緊急應變。
美濃國中體育館地下室積水高達110公分，已緊急調度旗山、圓富國中抽水機協助美濃國中抽水，校長利文鳳說明積水約2至3天可抽完，但底層淤泥有賴國軍協助清除，已向區公所登記申請。
此外，桃源國中也傳出土石流災情，校長陳世明說明學校一樓受土石影響，損失尚難估計，因目前道路不通無法進入，只能等勤和聯外道路打通後進行災修，屆時尚須請國軍提供協助恢復校園環境。目前校內無進行暑輔無師生受困，將於道路通行後續確認災損及復原經費。
吳立森進一步指示，影響校園外人車通行之樹倒情形應優先立即排除，以儘速恢復校園環境及市容，並維護所有人員安全，確保師生在安全無虞的環境中學習與成長。為維護學校環境衛生及師生健康，亦請各校針對校園積淹水地區，加強各項清潔、消毒作為，避免蚊蟲滋生，以落實各項防疫作為。