iPhone 17全新Slim型號規格曝！分析師：重點聚焦外觀設計非硬體
將於明（2025）年下半年亮相的iPhone 17系列新機，預計將推出全新機型「iPhone 17 Slim」，根據知名國際分析師郭明錤最新消息指出，這款新機亮點主要聚焦在創新的外觀設計，而非處理器、相機等硬體規格。
記者鄭妤安/台北報導
日前市場盛傳iPhone 17系列機將推出一款超薄機型名為「iPhone 17 Slim」，並將Plus型號移除，郭明錤分析，目前Plus僅佔新款iPhone整體出貨約5至10%，意味著標準版、Pro與Pro Max等其餘3款iPhone機型已經很好的覆蓋了高階手機的產品區隔，Plus淪為可有可無的機型。
預計將在2025下半年推出的iPhone 17 Slim，定位並非取代Plus，而是蘋果公司正在嘗試在既有的iPhone產品線外，找到新的設計趨勢。
郭明錤強調，這款新機聚焦在創新外觀設計，而非處理器、相機等硬體規格，而目前已知的規格則包括螢幕尺寸約6.6吋、螢幕解析度約「2740*1260」、採用A19處理器、動態島面積與目前的差不多、配備蘋果自家5G晶片、後方僅配備單顆相機 (廣角)。另外，iPhone 17 Slim預計將採用「鈦鋁合金中框」，鈦的比重低於目前的Pro與Pro Max的中框。