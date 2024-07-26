網傳7/26高雄停班課圖卡　高市府急發公告澄清：將追究假訊息責任

巷仔內／颱風成政黨運作舞台！縣市長成「神」仰賴一個關鍵決定

▲凱米雨炸南台灣，高雄淪重災區。（圖／高雄市政府提供）
▲凱米雨炸南台灣，高雄淪重災區。（圖／高雄市政府提供）

記者陳佩君／特稿

凱米颱風肆虐全台，意外讓全台民眾多了2至3天的颱風假，而每每颱風一來，已成為各政黨運作的舞台，也再再考驗政治人物及縣市首長應變之能力，能成為「神」與否，只是一線之間，也因此對政治人物而言，是項必修、且難修的學分，畢竟一個不小心，恐會使自己負面聲量纏身，只能如履薄冰、戰戰兢兢，甚至是靠運氣地走向每一步關鍵決定。

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對於是否放颱風假，握有決策權力的縣市首長，將直接面對政治智慧及判斷的「隨堂測驗」，一來要考量，「錯放」引起的經濟損失，另一方面，也要考慮民眾的人身安全；還要面臨在科學與民粹之間的拉扯。

回顧颱風假經典決策案例，莫過於賴清德了，賴清德擔任台南市長時期，2012年4月天秤颱風來襲，當時台中以南縣市都決定停班停課，只有台南堅持不跟進，且在當天凌晨5點才宣布正常上班課，引起網友怒罵，不過當天風雨確實不大，而被網友封為「賴神」。

不過，2016年的莫蘭蒂颱風、梅姬颱風，賴清德接連判斷失準，只放「半天假」，導致民眾早已出門卻突然放假，引發民怨，風向一個大轉變，賴清德被怒轟為「賴半天」；因此，是否被封神，抑或是被罵到臭頭，全部仰賴一個關鍵決定。

凱米颱風 多個縣市出現轉彎

這次凱米颱風來襲，各縣市23日晚間都已陸續宣布停班停課的決定，只剩嘉義市仍公告正常上班上課，引來部分民怨，隨後在24日的凌晨0時3分才急轉彎宣布放假。

另外，凱米暴風圈昨晚已脫離台灣陸地，對於已經連放2天假的地區，是否再放一天颱風假受關注。包含台南、高雄、嘉義縣市等地區原定上班，不過該項決議卻被市民罵翻，地方人士表示，雖然颱風已經遠離台灣，但南部地區出現嚴重淹水情況，民眾仍須處理災後情形，「家裡都淹水了，是要怎麼上班？」而這些縣市在民眾「罵爆」後，也轉彎放颱風假，得以平息民怨。

颱風天放假，已成為勞工們的「小確幸」，颱風政治學在台灣政壇上已是種常態，縣市首長如何在科學、專業與民粹之間取得平衡，同時展現出果斷判斷力，讓市民得以信服，已是重要的課題之一。

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