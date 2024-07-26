巷仔內／颱風成政黨運作舞台！縣市長成「神」仰賴一個關鍵決定

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回顧颱風假經典決策案例，莫過於賴清德了，賴清德擔任台南市長時期，2012年4月天秤颱風來襲，當時台中以南縣市都決定停班停課，只有台南堅持不跟進，且在當天凌晨5點才宣布正常上班課，引起網友怒罵，不過當天風雨確實不大，而被網友封為「賴神」。
不過，2016年的莫蘭蒂颱風、梅姬颱風，賴清德接連判斷失準，只放「半天假」，導致民眾早已出門卻突然放假，引發民怨，風向一個大轉變，賴清德被怒轟為「賴半天」；因此，是否被封神，抑或是被罵到臭頭，全部仰賴一個關鍵決定。
凱米颱風 多個縣市出現轉彎
這次凱米颱風來襲，各縣市23日晚間都已陸續宣布停班停課的決定，只剩嘉義市仍公告正常上班上課，引來部分民怨，隨後在24日的凌晨0時3分才急轉彎宣布放假。
另外，凱米暴風圈昨晚已脫離台灣陸地，對於已經連放2天假的地區，是否再放一天颱風假受關注。包含台南、高雄、嘉義縣市等地區原定上班，不過該項決議卻被市民罵翻，地方人士表示，雖然颱風已經遠離台灣，但南部地區出現嚴重淹水情況，民眾仍須處理災後情形，「家裡都淹水了，是要怎麼上班？」而這些縣市在民眾「罵爆」後，也轉彎放颱風假，得以平息民怨。
颱風天放假，已成為勞工們的「小確幸」，颱風政治學在台灣政壇上已是種常態，縣市首長如何在科學、專業與民粹之間取得平衡，同時展現出果斷判斷力，讓市民得以信服，已是重要的課題之一。