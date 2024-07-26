凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

高雄淹水退了「滿地全活魚」！整排馬路邊狂跳　他曝不撿恐怖後果

▲高雄市各地陸續傳出淹水災情，不少人拍下水位退去的畫面，可見地面上除了泥沙、樹枝，竟還有滿地活魚，正在馬路上活蹦亂跳。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲高雄市各地陸續傳出淹水災情，不少人拍下水位退去的畫面，可見地面上除了泥沙、樹枝，竟還有滿地活魚，正在馬路上活蹦亂跳。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者賴禹妡／綜合報導

凱米颱風尾帶來外圍環流重創南部，高雄市各地更陸續傳出淹水災情，不少人拍下水位退去的畫面，可見地面上除了泥沙、樹枝，竟還有滿地活魚，正在馬路上活蹦亂跳，一旁則有民眾在拿水桶抓魚，影片曝光後，不少網友感嘆「這些都是養殖業者的血淚」，也有人提醒應該要立即將魚移至別處，否則腐爛後將發出恐怖惡臭。

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凱米颱風加上滿潮帶來的影響，造成高雄多區傳出淹水災情，水位退去後，許多高雄民眾陸續PO出馬路上慘況，除了滿地泥沙、樹枝，居然還有不少活魚、螃蟹等水中生物，尤其是水溝邊更是滿滿活蹦亂跳的魚，肉眼可見就超過30條，不少人將魚一隻隻裝進水桶裡。

▲高雄淹水後馬路全活魚（圖／翻攝自記者爆料網）
▲高雄淹水情形緩解後，水溝邊充滿活蹦亂跳的魚，肉眼可見就超過30條，不少人將魚一隻隻裝進水桶裡。（圖／翻攝自記者爆料網）
畫面曝光後，吸引大量網友關注，眾人紛紛直言「都養殖場的」、「今晚加菜」、「畫面好壯觀」。也有人提醒，應該要立即將地面上的魚移至別的地方，否則等太陽出來，魚腐爛後就發出恐怖的惡臭，影響周遭環境。

凱米颱風尾引來外圍環流重創南部，高雄市山區日累積雨量已逾1300毫米，雨量超越莫拉克颱風等級，加上沿海地區受天文大潮影響，全市119條區域排水系統跟25座滯洪池都全滿，各地陸續發生積淹水及樹倒災情，市府也全面動員救援，雖各地積淹水情形已緩解，但不少人仍在進行災後重整，將淹過水的家園恢復原狀。

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