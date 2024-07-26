「長腿女神」李雅英颱風天後上工燦笑電暈粉！讚台人溫暖關心浪浪
凱米颱風遠離台灣，韓籍人氣啦啦隊女神「長腿女神」李雅英今（26）日立刻上工，出席財團法人流浪動物之家基金會店鋪「浪愛歇歇」的開幕愛心大使，她身穿超短熱褲，大秀傲人長腿，吸引不少粉絲，只為一睹「全民表妹」的風采。她特別準備韓文講稿，感謝大家關懷流浪動物。
記者林奕如／台北報導
李雅英加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，該啦啦隊還有李皓禎和南珉貞，組成華麗的韓國三妹陣容。李雅英今受邀出席公益活動，她表示，「台灣人真的很有愛心也很溫暖，聽說很多團體都在關心流浪動物和遺棄動物的問題，真心希望可以用我小小影響力，幫助到更多流浪動物，讓每一隻貓貓狗狗都能找到屬於毛小孩的溫暖家庭。」
喜愛動物的李雅英現場也抱起柯基「奶茶」，不過奶茶實在太重了，她也抱不動，以中文直呼：「對不起、對不起。」讓在場的眾人都爆笑。她的人氣居高不下，收到許多粉絲給的卡片，瞬間變成小型見面會。
近日凱米颱風來襲，李雅英來台首次遇颱風，她無奈叫不到外送，只好出門覓食，戴著紅色鴨舌帽、黑色口罩，整張臉包緊緊，看起來和路人無異，她在超市採買自拍，心繫粉絲的她也不忘喊話：「大家小心颱風。」