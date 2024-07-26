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《原子少年2》6行星預告曝！小行星狂吸姐姐粉、人氣成員小新炫舞

▲《原子少年2》以「6大行星元素」分團，小行星則是青春代表，團員們年紀都是20歲以下。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》以「6大行星元素」分團，小行星則是青春代表，團員們年紀都是20歲以下。（圖／翻攝LINE TV）

記者林奕如／綜合報導

2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》有54位小鮮肉選手參與，以「6大行星元素」分團，包括晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球以及小行星，要來角逐最終冠軍。近日在各大平台上曝光「6大行星」宣傳影片，看到人氣成員小新大跳街舞、曾是韓團預備成員Alex展現電眼，可愛的小行星團員則是狂吸姐姐粉。

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節目將在8月24日TVBS首播，小鮮肉選手們各憑本事展現魅力，平台上也曝光每個行星的組合魅力，包括「自由風行者颳起舞力炫風、晨之星和煦光芒吹拂我們的心、小行星青春無敵迎難而上、天生反骨桀驁不馴的天狼星、外表高冷卻耀眼奪目的鑽石、克卜勒危險的火焰魅惑每個人」。

▲《原子少年2》風行者成員都是跳舞好手，潘永安、李雨哲、林泓諺、徐紹銘、江遠綸、花花、小新、Howie、曾楷博在鏡頭前大秀高超舞技。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》風行者成員都是跳舞好手，影片大展舞技。（圖／翻攝LINE TV）
風行者成員都是跳舞好手，潘永安、李雨哲、林泓諺、徐紹銘、江遠綸、花花、小新、Howie、曾楷博在鏡頭前大秀高超舞技。晨之星成員們，包括伍承慶、禾雁凱、Alex、鄭彫秦、李洸銘、楊壬豪、黃賀群、Vin、劉凱杰大展暖男魅力。小行星則是青春代表，成員有張鈞嘉、胡廷豐、正耀、陳彥旭、胡勝銘、李翔維、陳永勛、加藤琉士、至琦，尤其至琦才13歲，是本屆最小年紀選手。

▲《原子少年2》克卜勒則是性感迷人，包括棋富、陳泊澈、宰宰、詹皓然、陳泓儒、泥秋、李品諺、東翰、李定展現無敵電眼。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》克卜勒性感迷人，成員們都展現無敵電眼。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》晨之星成員們，包括伍承慶、禾雁凱、Alex、鄭彫秦、李洸銘、楊壬豪、黃賀群、Vin、劉凱杰大展暖男魅力。（圖／翻攝LINE TV)
▲《原子少年2》晨之星特點是暖男魅力。（圖／翻攝LINE TV)
天狼星特點呈現嘻哈反骨，成員們包括李柏諺、楊樹翰、陳傳欣、趙禧、洪暐、何集美、李家皓、Simon、BU，在影片帥氣亮相。鑽石星球走時尚高冷路線，成員包括HAKU、趙宥鑫、陳楷祐、黃崇峻、呈恩、康平、廖鴻達、郭哲愷、陳俊希。克卜勒則是性感迷人，包括棋富、陳泊澈、宰宰、詹皓然、陳泓儒、泥秋、李品諺、東翰、李定，全都展現無敵電眼。

▲《原子少年2》鑽石星球走時尚高冷路線，成員包括HAKU、趙宥鑫、陳楷祐、黃崇峻、呈恩、康平、廖鴻達、郭哲愷、陳俊希。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》鑽石星球走時尚高冷路線。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》天狼星成員們展現嘻哈反骨，成員們帥氣亮相，包括李柏諺、楊樹翰、陳傳欣、趙禧、洪暐、何集美、李家皓、Simon、BU。（圖／翻攝LINE TV）
▲《原子少年2》天狼星展現嘻哈反骨，小鮮肉們帥氣亮相。（圖／翻攝LINE TV）
宣傳影片一出，各個男孩們吸引粉絲入坑，目前投票持續進行。2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》即將展開，由詹仁雄和踢帕娛樂製作，並請歐弟（歐漢聲）、謝坤達、玖壹壹健志擔任星際導師，這次將由54位選手參與，分成6顆星球角逐最終冠軍。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz

【原子少年2播出資訊】

8/24起 每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播

晚間十點｜中華電信MOD上線

8/30起 每週五 晚間十點｜中視播出

8/31起 每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架

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