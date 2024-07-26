《原子少年2》6行星預告曝！小行星狂吸姐姐粉、人氣成員小新炫舞

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風行者成員都是跳舞好手，潘永安、李雨哲、林泓諺、徐紹銘、江遠綸、花花、小新、Howie、曾楷博在鏡頭前大秀高超舞技。晨之星成員們，包括伍承慶、禾雁凱、Alex、鄭彫秦、李洸銘、楊壬豪、黃賀群、Vin、劉凱杰大展暖男魅力。小行星則是青春代表，成員有張鈞嘉、胡廷豐、正耀、陳彥旭、胡勝銘、李翔維、陳永勛、加藤琉士、至琦，尤其至琦才13歲，是本屆最小年紀選手。
天狼星特點呈現嘻哈反骨，成員們包括李柏諺、楊樹翰、陳傳欣、趙禧、洪暐、何集美、李家皓、Simon、BU，在影片帥氣亮相。鑽石星球走時尚高冷路線，成員包括HAKU、趙宥鑫、陳楷祐、黃崇峻、呈恩、康平、廖鴻達、郭哲愷、陳俊希。克卜勒則是性感迷人，包括棋富、陳泊澈、宰宰、詹皓然、陳泓儒、泥秋、李品諺、東翰、李定，全都展現無敵電眼。
宣傳影片一出，各個男孩們吸引粉絲入坑，目前投票持續進行。2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》即將展開，由詹仁雄和踢帕娛樂製作，並請歐弟（歐漢聲）、謝坤達、玖壹壹健志擔任星際導師，這次將由54位選手參與，分成6顆星球角逐最終冠軍。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
【原子少年2播出資訊】
8/24起 每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起 每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架