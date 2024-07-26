還沒跌完！分析師看台積電「融資斷頭價」 台股恐還要再跌千點
台股因為颱風假休市2天，在這段期間美股大跌，科技股淪為重災區，台股今（26）日一開盤就遭血洗，盤中暴跌近千點，最低來到21889點，終場則是下跌752.63點或3.29%，收在22119點創下史上第二大跌點。其中台積電下殺64元，大跌5.6%，投資人想問台積電還要跌到什麼時候？有分析師指出「融資斷頭價」是842元，台積電收在924元，中間還有82元的價差，認為短期內台積電與大盤仍是走跌的態勢，大盤可能還要再跌千點，回測到20400點才有支撐力道。
記者許家禎／台北報導
台股這波跌勢由權值王台積電帶頭領跌，市場認為台積電下跌原因包括美國前總統川普對台保護費言論，拜登政府擬對中國再出禁令，再來是台積電波段已經漲多，這波剛好修正。啟發投顧分析師郭憲政認為，尤其台積電ADR是領先指標，近期從高點193美元跌到152美元，都拖累台積電現貨價格也使台股大盤整體向下。
至於台積電還要再跌多久？郭憲政認為，前一波台積電股價飆高吸引散戶小資族進場剛好買在高點，股價一度站上1080元，但觀察「融資斷頭價」是842元，今日台積電收在924元，中間還有82元的價差，因此判斷台積電還有跌勢，而只要台積電還在跌，台股大盤也不容易止跌，季線應該守不住。
郭憲政指出，若以「融資斷頭價」842元與26日收盤價924元來看，台積電還有82元的空間，以現在1元約影響大盤8.5點來算，影響指數近700點，再加上其他權值股算下來，可能還要再下殺1000點，認為20400點附近才比較有支撐。建議投資人近期都要保守操作，或是將投資標的轉向有話題、有題材，且位階較低的中小型個股。