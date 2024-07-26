小吳、紀卜心道歉「早知有奶精」！認十盛標示不明：絕對沒要欺騙

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此外，小吳也解釋自己跟紀卜心負責宣傳跟試喝飲料，產品的研發、廣告宣傳等，都是交由專業的團隊來處理。小吳指出：「從配方一出來時，就知道熟成生乳裡面含有奶精。」他也透露自己個人偏愛奶精奶茶，也是真的喜歡這個產品，才會分享給大家，小吳強調：「我發誓！我們的初心絕對沒有想隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在標示不明這一塊，沒寫清楚，確實是我們疏忽，對不起。」並表示現在門市跟官網都已經將標示改清楚。
小吳也強調自己拍這支影片並不是要切割，是希望大家知道他們每個人都有各自負責的項目，並表示：「我們剛接觸飲料業，有許多不全面的地方，經過這次事件，我們會努力學習並改進。」小吳也再三道歉，一度哽咽說：「真的真的沒有想要欺騙大家的心。」他也知道這一次的事件確實是公司疏忽了。
此外，小吳也希望網友們可以針對爭議事件理性去討論，不要波及到他身邊的朋友、家人、合作廠商，因為他有收到激進的粉絲私訊要他去死，說他會下地獄，讓他難過表示：「說實話這幾天我非常非常難受，對於一直支持我們的人，我都覺得很愧疚。」並鞠躬、雙手合十誠懇地向大家道歉。
小吳發布道歉影片之後，紀卜心也透過IG限時動態發布聲明，並解釋沒有跟小吳一起拍攝道歉影片的原因，「很抱歉因為小吳人在國外遇颱風班機被取消，我們無法一起拍影片說明。」紀卜心也為沒有第一時間出面說明，以及在還沒釐清狀況的時候就在限時動態倉促回覆感到很抱歉。
紀卜心也附上兩人共同發表的聲明：「由於十盛團隊不是只有我跟小吳，還有內部其他同仁，所以需要等公司內部的聲明出來後，我們才可以對外回覆。並不是要逃避或推卸。當初因為很喜歡喝飲料，所以和朋友們一起合資創立十盛，大家分工合作，負責不同的事宜。營運方面都由專業團隊去處理，我跟小吳主要幫忙宣傳曝光以及試喝飲料口感。」
紀卜心聲明中也提到：「從一開始這個配方出來的時候，我們就知道『熟成生乳』成分有包含奶精。飲料這個東西很主觀，我們一直以來都偏愛奶精奶茶，而是真的喜歡這個產品也覺得好喝，才會想分享給大家。」
聲明中，紀卜心也發誓：「我們的初心絕對沒有想要『隱瞞、欺騙』大眾，但是在標示上沒有寫清楚，我們完全承認是我們的疏忽！非常對不起！剛接觸飲料這個新領域我跟小吳都還在學習，有很多不完善的地方會再改進，但絕無想欺騙大眾的心！現今在十盛門市點單上有改進且有標示清楚了，先前讓大家不清楚標示是我們的錯，在這次事件都會學習改進，往後會更加負責任，跟喜愛我們的粉絲朋友交代。」並再次強調：「我們真的真的沒有要欺騙大家的心！很抱歉佔用了社會資源。造成消費者有被欺騙的感受真的十分抱歉！」