馬斯克跨性別女兒首度接受專訪！批父親「冷漠自戀」：對我很殘忍
美國富豪馬斯克（Elon Musk）擁有一位跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson），薇薇安在16歲時進行變性手術從男孩變成女孩，馬斯克日前抱怨，稱自己當年「被欺騙」所以才會同意孩子進行變性手術，還稱薇薇安「不是女孩」且已經「象徵性死亡」，似乎無法接受小孩變性。對此，今年20歲的薇薇安最新接受《NBC》獨家訪問時，回擊馬斯克是一位經常缺席的父親，且「冷漠又自戀」，從小就因為自己女性化的特質而對她很殘忍。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NBC》報導，馬斯克本週對薇薇安的評論，稱自己被欺騙還說薇薇安「不是女孩」，顯然讓薇薇安非常不滿。薇薇安接受訪問時表示，馬斯克最近的言論越界了，「我想他以為我不會出來發聲，但如果你公然向數百萬名觀眾撒謊有關我的事，我不會就這麼算了」。
薇薇安強調馬斯克沒有被騙，稱他當年很清楚自己要進行變性手術，且也點頭同意了。薇薇安進一步表示，從她有記憶開始，馬斯克就不是一個支持她的父親，很少出現在她生活中，而偶爾出現的時候，也總是在斥責自己。
薇薇安表示，馬斯克「易怒，冷漠且自戀」，會因為自己表現出女性化的特質而不滿，要求她必須表現得更像男孩子，像是把聲音變低沉。薇薇安直言，「這很殘酷，他就因為我的聲音太尖了而不斷對我大吼大叫」。
對於薇薇安的訪談，馬斯克未回應《NBC》的置評請求。馬斯克多年來對跨性別者都抱持不友善的態度，經常在X上宣傳反跨或恐跨的內容。馬斯克曾說過，自己轉向支持右翼保守派，一部分原因就是薇薇安的變性，讓他意識到必須要消滅「覺醒病毒」。馬斯克日前才揚言要將SpaceX和X的總部搬離加州，因為加州通過一項新法律，禁止學校在學生改變性別認同時通知家長。
薇薇安是馬斯克與他的第一任妻子所生，薇薇安在2022年向法院申請改名，改用母親的姓氏，薇薇安當時表示自己「不想再以任何方式或形式與我的親生父親有任何關係」。薇薇安如今也透露，自己已經大約4年沒有和馬斯克說話了，「我的生活由我自己來定義」。