今日來講股／大盤還沒跌完怎操作？分析師：目光轉向「3低股」

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郭憲政指出，若以「融資斷頭價」842元與26日收盤價924元來看，台積電還有82元的空間，以現在1元約影響大盤8.5點來算，影響指數近700點，再加上其他權值股算下來，可能還要再下殺1000點，認為20400點附近才比較有支撐。建議投資人近期都要保守操作，或是將投資標的轉向有話題、有題材，且位階較低的中小型個股。
郭憲政指出，雖然台積電股價讓台股趨勢向下，但卻能讓出空間給其他個股來表現，投資人可以避開漲多、權值高的高價股，往「3低」邁進，也就是低基期、低價、低階的有話題或有題材的中小型股，最好是同一族群中，CP值較高的低價股。
郭憲政表示，像是IP矽智財股世芯、創意都是高價股，投資人可關注威盛，26日逆勢走高漲1%以上，收在121.5元。散熱水冷模組中，奇鋐與雙鴻不要追，要找泰碩，目前84.5元。ABF載板欣興與南電先不看，可留意景碩26日同樣逆勢飆漲，收在120元。
還有，PCB華通、金像電不追，留意嘉聯益目前在22元附近。PA功率放大器穩懋與全新先不看，但宏捷科可以關注。驅動IC部分，聯詠與天鈺若價太高，那麼可以留意敦泰。郭憲政指出，挑選同一族群CP值較高的低價股，主要是有主力可以做守，而當大盤弱勢時，資金也會移往「3低」股邁進，這樣做股票比較安全，也比較容易有獲利。
郭憲政指出，美國科技股黃金財報週開展，但看現在財報與股價似乎已經脫勾，以輝達股價來看，已經跌破股票分割的120.8美元價，不管財報好或壞，現在跌成已是事實，因此建議投資人這兩個月操作可能要偏保守，但AI長期趨勢不變，現在算是低點甜甜價，只是時間點有點尷尬，用力買也不對、看空也不對，如果大型股不敢買，那麼只好「以時間換取未來空間」，目光可專向「3低」股也不失為一個好選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。