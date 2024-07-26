「橘子嘉年華」登陸漫博！直擊5大展區爆人潮 溫蒂漫步現身嗨唱
▲2024年最令人期待的盛事「橘子嘉年華」，今（26）日在「漫畫博覽會Gamers Con 2024」正式登場。（圖／記者葉政勳攝）
記者
鍾怡婷/綜合報導
2024-07-26 17:12:27
2024年最令人期待的盛事「橘子嘉年華」，今（26）日在「
漫畫博覽會Gamers Con 2024」正式登場，以五大展區組成「造夢橘製所」，雖因凱米攪局休展一天，不過今開展首日就湧入大批粉絲，還有溫蒂漫步現身舞台區嗨唱，《NOWnews》記者帶你直擊「橘子嘉年華」漫博必逛亮點，別忘記先領取「VIP證」，即可前往5大展區闖關，集滿5點或10點天天都有機會將iPad、MacB ook Air等大獎帶回家。
🟡一次集齊人氣IP《波拉西亞戰記》、《新楓之谷》、 《櫻桃小丸子元氣版》、《小橘編與柑姆的遊戲日常》
遊戲橘子旗下話題遊戲一次登場，包括全新跨平台MMORPG《
波拉西亞戰記》首次參展，除了有最具代表性的4.5米圖騰獸霸氣 現身外，還有專業Coser神還原遊戲角色，到漫博「橘子嘉年華」還有最強BOSS「賽爾卡林」角色試玩體驗。 ▲全新跨平台MMORPG《波拉西亞戰記》首次參展，除了有最具代表性的4.5米圖騰獸霸氣現身外，還有專業Coser神還原遊戲角色。（圖／記者葉政勳攝） 超人氣遊戲《新楓之谷》打造「 ▲到漫博「橘子嘉年華」還有《波拉西亞戰記》最強BOSS「賽爾卡林」角色試玩體驗。（圖／記者葉政勳攝） 天使破壞者與露希妲演唱會」應援搖滾區， 讓玩家為兩位偶像投票應援；超療癒《櫻桃小丸子元氣版》 以夏日慶典打造可愛打卡裝置， 櫻桃小丸子角色人偶更將不定期驚喜現身。
此外，遊戲橘子原創IP
《小橘編與柑姆的遊戲日常》也於漫博與大家見面，凡於遊戲橘子展區內的互動體驗集滿3點，即可兌換超Q小橘編爆米花杯， 並有機會抽中小橘編訂製杯套以及人生四格拍貼機會。 ▲遊戲橘子原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》也於漫博與大家見面。（圖／記者葉政勳攝） 🟡文學星《叛逆玩家》周邊2小時內掃空，鬼才漫畫家謝東霖親臨現場
漫畫星、文學星集結逾2千部作品，推出全新內容平台「MOJOIN」，在橘子嘉年華以新面貌跟讀者見面，今（26）日全新作品鬼才漫畫家謝東霖也親臨現場與紛絲見面，現場也以大型體驗營幕，展出謝東霖新作《妖怪五星好評》漫畫。
展區還有超過80萬閱讀數花於景《
叛逆玩家》小說、霹靂話題跨域作品《肥羊重生後：無慾·無敵》 等拍照裝置。並且獨家開賣IP周邊，首日《叛逆玩家》3款週邊僅2小時就全數完售，而現場還有《肥羊重生後：無慾·無敵》壓克力磁鐵組；《食屍鬼》串串鑰匙圈、彈珠汽水、刺繡徽章組等，千萬別又錯過了！ ▲今（26）日全新作品鬼才漫畫家謝東霖也親臨現場與紛絲見面，現場也以大型體驗營幕，展出謝東霖新作《妖怪五星好評》漫畫。（圖／記者鍾怡婷攝） ▲展區還有超過80萬閱讀數花於景《叛逆玩家》小說、霹靂話題跨域作品《肥羊重生後：無慾·無敵》等拍照裝置。（圖／記者葉政勳攝） 🟡邀懶貓子、黑銀夜烏、灰妲及清音零零等VTuber齊聚跨次元集氣區
「有閑購物」打造的跨次元集氣區，致力於成為台灣線上秋葉原，平台匯聚電玩遊戲、漫畫書籍、玩具公仔與動畫周邊，這次特別與懶貓子、清音零零、灰妲及黑銀夜鳥等知名 VTuber 打造跨次元盛宴，推出展區獨家IP周邊，與粉絲徜徉二次元世界，使用橘子支付消費，還可獲驚喜優惠。
🟡開展首日溫蒂漫步現身嗨唱，邀FEniX、 幽靈水晶等 偶像輪番登場
今（26）日舞台區精彩表演由溫蒂漫步拉開序幕，明（27）日14時40分開始，舉辦「《新楓之谷》粉勢力甜蜜巡迴 粉絲見面會」有幽靈水晶、李芷婷現身舞台區；7月28日中午12時有FEniX舞台演出，以及13時30分幽靈水晶登台演唱，粉絲還能參加舞台互動遊戲，
有機會和幽靈水晶一起拍拍立得；完成hidol指定任務， 還有機會獲得FEniX和幽靈水晶獨家應援手幅、明信片和AI Voice體驗序號！
橘子嘉年華「hidol」展區，集結圖文、音樂、
影視娛樂等超人氣IP，打造創作者與粉絲互動的一站式平台， 創造與偶像的真實交流機會，展區別錯過《原子少年—STAR formation》獨家商品。 ▲今（26）日舞台區精彩表演由溫蒂漫步拉開序幕。（圖／記者葉政勳攝） 🟡超萌「水豚娘」現身橘子支付展區
漫博限定的IP「
水豚娘」首次亮相橘子支付主題區，活動期間首次註冊會員， 就可獲水豚娘超萌周邊；舞台區也舉辦有趣的水豚橘子疊疊樂、 充滿挑戰的水豚娘慢慢體操，邀粉絲同樂！
多元支付工具「橘子支付」讓你生活消費更便捷！不論買遊戲點數、
電玩公仔或到遊樂園、主題餐廳消費， 都能體驗橘子支付的便利與樂趣。 ▲橘子支付展出「水豚娘」加上日式的造景讓你拍不停！（圖／記者葉政勳攝）