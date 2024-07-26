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女團GFRIEND官網變「爸爸活」色情網站　粉絲心痛怒轟：太離譜！

▲被稱為「中小經紀公司的奇蹟」的GFRIEND在2021年解散後，官網變成了「爸爸活」的賣春平台。（圖／gfriendofficial IG）
▲被稱為「中小經紀公司的奇蹟」的GFRIEND在2021年解散後，官網變成了「爸爸活」的賣春平台。（圖／gfriendofficial IG）

記者史平旭／綜合報導

韓國實力派女團GFRIEND在2021年宣布合約終止後不續約，團體解散成為許多KPOP粉絲們的遺憾。沒想到近日，有眼尖的粉絲發現尚未註銷的GFRIEND官方社群下的連結竟從官網變成了「爸爸活」的賣春平台，讓許多粉絲又心痛又傻眼，忍不住再度大罵公司。

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昨（25）日，有粉絲在回憶GFRIEND的過往時，偶然點開日本官方推特下的連結，意外發現原本的官方網站如今變成「爸爸活」（日本流行用語，指年輕女性透過被富裕的年長男性包養而獲取金錢的行為）的成人網站，除了爸爸活外，還有販售情趣用品、「教」女性如何篩選援交對象等等，內容不堪入目，十分露骨。

雖然可以理解合約終止後公司不再營運團體的社群平台，但看到昔日女偶像的網站變成成人平台後粉絲還是直接氣炸，怒罵經紀公司：「如果不是你們GFRIEND也不會解散」、「不止踐踏粉絲更是踐踏偶像，結局弄成這樣有夠難看。」

▲官網連結點開後不止除了爸爸活，還有販售情趣用品、「教」女性如何篩選援交對象等等，內容不堪入目。（圖／gfriend official X）
▲官網連結點開後不只除了爸爸活，還有販售情趣用品、「教」女性如何篩選援交對象等等，內容不堪入目。（圖／gfriend official X）
被稱為「中小經紀公司的奇蹟」的GFRIEND由所願、睿隣、銀河、裕株、信飛、嚴智6位成員組成，憑藉無短版的優秀實力大受歡迎。所屬經紀公司Source Music在2019年被現今韓國最大的娛樂公司HYBE收購，收購後的Source Music在GFRIEND合約到期前就取消所有行程，最終急忙解散，令外界猜疑公司是否為了給新女團LE SSERAFIM鋪路才停止GFRIEND的合約。

▲GFRIEND合約到期前就取消所有行程，令外界猜測是為了給新女團LE SSERAFIM鋪路。（圖／iME）
▲GFRIEND合約到期前就取消所有行程，令外界猜測是為了給新女團LE SSERAFIM鋪路。（圖／iME）

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