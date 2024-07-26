慶祝原住民族日正名30週年　北市府辦主題活動帶市民玩遍台北

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8月3日的「台北市原住民族文化節」活動也邀請多名原民流行歌手與原鄉團體到場表演，包括藝人阿爆、葛西瓦，用最動人的原民音樂與大眾交朋友﹔鄰近的爵士廣場也有手作DIY課程供民眾參加，讓民眾在都市也能接觸到最正統的原民傳統文化；同時，現場也聚集60攤來自全臺各地的原民市集，從經典竹筒飯、馬告檸檬茶、到小米醃肉與融合傳統手法的手工飾品，或是來自原鄉的新鮮蔬果都有，歡迎民眾到場感受最道地的部落風。
原民會表示，今年適逢81原住民族日正名30週年，為了讓更多民眾一同歡慶這個日子，並帶動周邊商機，接連兩天都有消費／闖關可集點參加抽獎活動，獎品累積獎金超過15萬元；不僅如此，也特別與北捷推出好康活動，凡加入原民會官方Line好友與下載臺北捷運Go APP並加入會員，27、28日至活動服務臺掃碼專屬QR code，就送Go APP點數每人50點，可於現場市集攤位的週末兩天直接折抵使用，歡迎民眾多多參與，一同歡度原住民族週。
今年「2024八一原住民族週」-SALAMA！都會遊祭於7月27日至28日在心中山線形公園（捷運中山站4號出口外）起跑；29至31日在北市府一樓中庭還舉辦「原住民族日特展暨不插電音樂會」，搭配現場展出的原民文學與服裝，適合全家大小在炎炎夏日間來場不一樣的文化之旅。8月1日原住民族日當天，也是臺北市的原住民族服日，市府一樓中庭準備了免費族服體驗，前100名可獲得限量主題紀念相框，歡迎民眾全家一起來玩，為你的原民週留下難得紀念。
另外，8月2日在凱達格蘭文化館有南島文化特展、部落大學成果展；8月3日在圓山花博公園還有以南島語系民族傳統飲食文化為主題的交流會與市集，不僅將邀請3名知名主廚胡志強、張克勤、張和錦（水蛙師）聯手為這場活動掌廚，還請來6組表演團隊，與民眾分享精采熱情的南島民情以及星度魅力破表的臺北市原住民族文化節；8月4日在凱達格蘭文化館一樓大廳則有原住民族文化DIY活動，一系列豐富活動不間斷，歡迎民眾鎖定「原來台北」FB粉絲專頁，獲得最新活動訊息。