特企／板橋大遠百　這夏泰好玩！泰國風情在遠百　隆重登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國展讓消費者不用特地飛到泰國，來板橋大遠百即可享受到最即時的泰國美食饗宴，讓泰粉們一解鄉愁。為了回饋消費者的支持，板橋大遠百更是加碼獨家機票抽獎! 凡於泰國展活動期間，持遠百APP會員於泰國展會場或City Super超市當日單筆消費滿500元，即可獲得電子抽獎序號乙組，就有機會獲得台北-清邁 星宇航空來回機票優待兌換券或非常泰餐廳500元十足抵用券，板橋大遠百用美食及機票給粉絲一趟夢幻旅程！
泰好吃 經典美味連線直送
板橋大遠百泰國展，匯集了在泰國當地必吃的泰式嘟嘟糕、泰象 蘇打氣泡水、各式凍飲及CALBEE沾醬薯條、飯店必備LAY’S道地泰國風味洋芋片及Koh Kae大哥花生豆等經典零食，這次更特別引進了新鮮榴槤及冷凍山竹、波羅蜜與紅毛丹，從泰國直輸販售，讓粉絲可以板橋大遠百直飛泰國街邊夜市，感受沉浸式旅遊體驗。
另外，除了即食零嘴點心外，板橋大遠百皇家泰式廚藝速成班開張，推出藍象 宮廷限定的即食調理包，包括台灣人最愛的綠咖哩、金邊炒米粉、打拋醬等經典菜色應有盡有，並於展期假日期間邀請到由泰國皇室認證的泰國官方「泰國美食大使」泰國藍象，教來賓如何在家製作道地泰式宮廷料理，讓您一秒變泰國宮廷名廚。
精選商品
- 泰國100%巧口椰子水：嚴選蘇美島清甜椰子，零脂肪 無膽固醇 無防腐劑，果汁含量100%，非濃縮還原，英國利物浦職業足球隊-指定飲料。
- 泰國小小兵海苔捲：最新推出的小小兵聯名海苔，每包還有附小小兵貼紙喔！
- 皇家小牛牛奶片(原味/巧克力/草莓/優格)：早期在泰國，牛乳並非平民百姓能隨時喝，泰國皇室為了讓百姓們也能攝取到牛乳的養分，把牛奶做成片，並用經濟便宜的價格，讓泰國人民能隨時攝取，現在就變成泰國的熱門零嘴。