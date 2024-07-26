台鐵「2路線中斷」通車時間未定　南迴、花東加開10班加班車疏運

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此外，台鐵表示，為了加強疏運花東線及南迴線旅客，將加開共10班車疏運。其中，對號列車包含7/26的5306次普悠瑪號(花蓮往新左營，08:35開、13:34到)、5312次普悠瑪號(花蓮往新左營，14:26開)、5321次普悠瑪號(花蓮往新左營，14:36開) ，以及7/27的5303次普悠瑪號(新左營往花蓮，09:47開)等4列。
同時，區間車則是即日起每天加開6列，包含4114次(宜蘭往和平，06:45開、07:49到)、4133次(和平往宜蘭，08:30開、09:21到)、4184次(宜蘭往和平，15:25開、16:36到)、4033次(和平往宜蘭，17:03開、18:06到)、4046次(宜蘭往和平，21:05開、22:03到)、4043次(和平往宜蘭，23:20開、約00:23到)，直至路線恢復正常為止。
至於路線災損情況，台鐵指出，北迴線和仁=崇德間3處受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺；另北迴線和仁=崇德間小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。東正線則是在安全無虞下全力搶修，預計於7月29日首班車開行前搶通，以單線雙向運行。縱貫線八掌溪橋南靖=後壁，受到溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，預計8/1首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行，路線搶通前，嘉義=新營間以公路接駁因應。
台鐵表示，若在發布海上颱風警報日到解除海上颱風警報日間，購買該期間的各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票到各車站辦理退票，免收手續費。另乘車票經上述中斷區間，於路線通車前退票，可免收手續費。