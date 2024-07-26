藍營質疑前瞻治水失效 行政院反擊：現階段沒必要唱衰國家建設
針對部分民代及媒體質疑前瞻基礎建設於此次凱米颱風所發揮成效一事，行政院發言人陳世凱今（26）日指出，前瞻建設沒有黨派之分，而本次凱米颱風在高雄所造成的單日最大累積雨量超過過去2009年莫拉克颱風以及2010年凡那比颱風，且適逢大潮，此外凱米颱風所造成的淹水面積較過去為少，退水速度也較過去為短，顯見在前瞻基礎建設的治水工程效應下，中央與地方攜手合作，在強降雨以及沿海大潮的相互作用下，盡力將影響範圍與時間降到最小。
記者陳佩君／台北報導
陳世凱表示，天災已對民眾造成重大影響，現在最優先的事情是救災以及重建工作，儘速協助民眾能早日恢復日常生活，現階段沒有必要唱衰國家的建設，欠缺理性數據的比較以及沒有同理心的評論，對於這些工作都毫無幫助，也無濟於事。
陳世凱強調，總統賴清德、院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部長顧立雄分四路齊心在各地勘災，就是希望在最短的時間內與地方合作救災重建工作，並要求在交通、水電、經濟、居住、農損、生活等修復與災害救濟補貼上儘速到位，希望民眾的生活與城市的容貌能早日恢復。
陳世凱指出，為因應近年極端氣候變化，政府一直有所準備，在全國各縣市也都有投資前瞻基礎建設水環境建設、治水防洪等建設。這次颱風與過去災害相比，面對豪雨與大潮後的退水情形也有相當的成效，不過政府也會持續汲取經驗，持續檢討台灣是否已有足夠的基礎設施以及應對設施，足以因應極端氣候的暴雨、乾旱，或是較這次更加巨型的強大颱風來襲，政府會更持續精進並加強抗旱、防洪以及治水工程，提出更加重視氣候變遷的調適策略。