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奧運直播有人看？調查台灣「過半兒童」不知奧運　7成運動量不足

▲巴黎奧運台灣時間27日凌晨舉行開幕式，然而足球賽事早24日開戰，首場由阿根廷出戰摩洛哥。兒盟調查，台灣過半兒童不知今年有奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運台灣時間27日凌晨舉行開幕式，然而足球賽事早24日開戰，首場由阿根廷出戰摩洛哥。兒盟調查，台灣過半兒童不知今年有奧運。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

2024法國巴黎奧運台灣時間27日凌晨舉行開幕式，中華隊由羽球一姐戴資穎和霹靂舞選手孫振擔任掌旗官，然而根據兒童福利聯盟發布的「2024台灣兒少運動狀況及家長支持調查」，發現有51.6%兒少不知今年有奧運，顯示對運動賽事關注度不高，而且11~13歲學童超過7成運動量不足、38%更是幾乎不運動，運動現況令人擔憂。

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奧運即將開戰！過半學生竟不知？

奧運盛事即將展開，此次台灣代表團包含羽球、柔道、拳擊、射箭、舉重、跆拳道等60人參賽，但僅有48.4%的學童表示知道今年有奧運賽事。數據顯示，台灣兒少對體育賽事節目的觀看頻率並不高，僅14.6%表示經常觀看，31.7%偶爾觀看，19%表示完全不看。而最受歡迎的體育賽事類型依次為籃球（32.9%）、羽毛球（30.2%）、舞蹈（17.8%）、棒球（17%）和足球（15%）。

調查也發現，家長陪伴觀看賽事頻率很低，僅有四成兒少表示家長經常（13.4%）陪伴或偶爾陪伴(28.7%）。儘管如此，仍有近一成（9.1%）兒少表示未來志向是職業運動員，理由包括「是我的夢想」、「我喜歡運動」、「想成為家人的驕傲」、「想為國爭光」等等，顯示兒少們的運動魂，亟需家庭的陪伴和支持。

▲台灣兒少最愛看的體育賽事類型依次為籃球（32.9%）、羽毛球（30.2%）、舞蹈（17.8%）。（示意圖／兒盟提供）
▲台灣兒少最愛看的體育賽事類型依次為籃球（32.9%）、羽毛球（30.2%）、舞蹈（17.8%）。（示意圖／兒盟提供）
台灣兒少運動量不及格！僅兩成達WHO標準，遠低日星韓

根據臺灣體育運動大學張振崗教授及國立中興大學巫錦霖教授所做的《2022台灣兒童及青少年身體活動報告》顯示，發現台灣兒少「身體活動量」為不及格的F級，僅22%的國中生和13.6%的高中生達到世界衛生組織（WHO）建議的每日60分鐘中高強度運動標準，顯示台灣兒少的運動狀況極為不理想，雖與四年前的結果相同，但卻遠低於日本、新加坡和韓國等鄰近亞洲國家的表現。

WHO建議兒少每週運動應達7小時以上，即扣掉體育課至少還要運動5.5小時，然而根據兒盟調查，台灣兒少的課餘運動平均時數僅3.3小時，僅29.3%的學生在課餘時間能運動達5小時以上，且隨著進入國中，達標比例顯著下降，換言之，有七成以上的兒少運動量不足！

此外，超過半數（56.2%）兒少課外運動時間不到兩小時，當中甚至近四成（38%）學生幾乎不運動。長期運動不足導致近兩成（18.4%）學生體能不佳，跑操場時容易感到胸口痛或快要昏倒。數據亦顯示，男生的平均運動時間顯著高於女生；國小生略高於國中生。

▲調查發現，父母都運動的孩子課餘運動量達5小時有34.9%，比父母都不運動的孩子達標25.3%多一成。（示意圖／兒盟提供）
▲調查發現，父母都運動的孩子課餘運動量達5小時有34.9%，比父母都不運動的孩子達標25.3%多一成。（示意圖／兒盟提供）
家長不動怎麼要求孩子動起來？

台灣孩子的運動習慣為什麼這麼低落呢？除了學業壓力及其他環境因素，家長也扮演重要角色，從調查中比較父母親運動習慣持孩子運動的情形，再將孩子們與家長的運動習慣交叉比對，結果發現，父母的運動習慣確實與孩子的運動狀況息息相關，父母都運動的孩子課餘運動量達5小時有34.9%，比父母都不運動的孩子達標25.3%多一成。

兒盟進一步分析，如果父母若只有一方有運動其實影響不大，父母都有運動的影響才是最關鍵的，但令人擔心的是台灣父母親似乎不愛運動，調查指出，僅24%的父親和12%的母親經常運動，35%的父親和49.7%的母親很少或完全不運動。鼓勵孩子運動似乎需要以身作則，從家長開始動起來。

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