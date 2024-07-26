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拓展國際！北科大與國衛院簽署合作備忘錄　攜手培育跨領域專才

▲北科大高值醫材中心和與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所將共同攜手，期許雙方的合作能為台灣生醫材料產業注入新能量，創造台灣生醫材料品牌（由左至右）北科大高值生醫材料中心 方旭偉主任、國衛院醫工奈米所 廖倫德副所長。（圖／品牌提供）
▲北科大高值醫材中心和與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所將共同攜手，期許雙方的合作能為台灣生醫材料產業注入新能量，創造台灣生醫材料品牌（由左至右）北科大高值生醫材料中心 方旭偉主任、國衛院醫工奈米所 廖倫德副所長。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

北科大高值生醫材料研究與商品化中心今年參加2024 Bio Asia亞洲生技大會（南港展覽館1館4樓 展位N128），展會期間為7月26日至7月29日，中心規劃20個展示攤位、1個延伸企業展示區及一系列成果發表活動，由北科、北醫的教授分享合作研發的豐碩成果與醫材商品化成功案例。並於26日上午舉開幕剪綵儀式及簽署MOU暨啟動儀式，邀請多名國內外大學教授，共同見證國衛院與北科大簽署MOU。活動中也安排多位外國教授分享國際在生醫研究、產學合作模式及成果商品化的經驗，深化國際交流。

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▲啟動儀式的齒輪代表「學術交流、成果商品化、人才培育、產學合作、國際交流、產業加值」六大面向，代表台灣生醫材料產業的堅實基礎（由左至右）北科大化工系 郭志宇教授、北科大化工系 魏暘教授、北科大高值生醫材料中心 方旭偉主任、北科大產學合作處 黃聲東產學長、國衛院醫工奈米所 廖倫德副所長、北科大創新育成中心 黃志宏主任、北科大化工系 蘇真瑩研究教授。（圖／品牌提供）
▲啟動儀式的齒輪代表「學術交流、成果商品化、人才培育、產學合作、國際交流、產業加值」六大面向，代表台灣生醫材料產業的堅實基礎（由左至右）北科大化工系 郭志宇教授、北科大化工系 魏暘教授、北科大高值生醫材料中心 方旭偉主任、北科大產學合作處 黃聲東產學長、國衛院醫工奈米所 廖倫德副所長、北科大創新育成中心 黃志宏主任、北科大化工系 蘇真瑩研究教授。（圖／品牌提供）
北科大X國衛院攜手共同培育跨領域專才　茁壯台灣生醫材料硬實力

國立臺北科技大學產學長黃聲東提到，本校百年來致力於實務導向研究，本校「高值生醫材料研究與商品化研究中心」在方旭偉教授的領導下，從市場端出發，洞察臨床需求並掌握市場動向，培育跨領域專業人才。我們很榮幸與國家衛生研究院攜手合作，共同培育跨域人才，以及協助國衛院將先進技術快速轉化為高價值產品，促進國內外醫療器材產業發展。

▲邀請國內外知名大學教授，共同探討生醫材料研發、商品化及產學合作模式等國際趨勢（由左至右）東京大學 一木隆範教授、京都大學 田畑泰彦教授、北科大高值生醫材料中心 方旭偉主任、北科大產學合作處 黃聲東產學長、國衛院醫工奈米所 廖倫德副所長、耶路撒冷Azrieli工程學院 Haytam Kasem教授、奧克蘭理工大學 Maziar Ramezani教授、清華大學 胡育誠教授。（圖／品牌提供）
▲邀請國內外知名大學教授，共同探討生醫材料研發、商品化及產學合作模式等國際趨勢（由左至右）東京大學 一木隆範教授、京都大學 田畑泰彦教授、北科大高值生醫材料中心 方旭偉主任、北科大產學合作處 黃聲東產學長、國衛院醫工奈米所 廖倫德副所長、耶路撒冷Azrieli工程學院 Haytam Kasem教授、奧克蘭理工大學 Maziar Ramezani教授、清華大學 胡育誠教授。（圖／品牌提供）
高值生醫材料中心與國衛院簽署MOU　開啟台灣生醫材料產業新里程

北科大高值生醫材料中心舉辦「生醫研究與市場的雙贏國際論壇」，中心主任方旭偉表示，過去與國衛院在研究技術的開發及成果商品化等方面密切合作，不僅在日本和台灣成功取得人工淚液組合物的專利，並協助國衛院規劃研究成果的商品化進程。此次，中心與國衛院生醫工程和奈米醫學研究所簽署合作備忘錄，並邀請國科會及外國知名大學教授共同見證。未來，雙方將在技術研發、人才培育及快速商品化等方面深化合作，並共同推動台灣醫療器材產業與國際接軌，茁壯台灣醫材產業實力，帶領台灣生醫邁向新的里程碑。

邀集國內外教授探討醫材研發、產學合作及商品化趨勢　發掘國際合作先機

此次特別邀請國衛院、東京大學、京都大學、清華大學、以色列耶路撒冷工程學院、奧克蘭理工大學等知名學校教授，共同探討生醫材料研發、商品化及產學合作模式等國際趨勢。透過多方交流，發掘台灣生醫材料產業的潛力與優勢，並加以運用轉化為國際競爭力，促進台灣生醫產業與國際接軌。

高值生醫材料中心致力於醫材商品化　協助研發成果成功轉化為市場應用

方旭偉主任表示，台灣生醫材料產業目前面臨兩大挑戰，一是缺乏國際品牌，二是需要加強在國際生醫產業鏈的專業定位。而這些挑戰需要透過跨領域整合的平台凝聚國內研究量能。我們期許以北科大高值生醫材料中心與國衛院合作為起點，串聯國內充沛的研究量能、多元人才及商品化資源，協助研發成果成功轉化為市場產品，應用於醫療實務，建立國內生醫材料產業生態圈，催生更多有價值、有願景的產品跟技術，打造台灣第二座護國神山。

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