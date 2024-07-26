拓展國際！北科大與國衛院簽署合作備忘錄　攜手培育跨領域專才

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國立臺北科技大學產學長黃聲東提到，本校百年來致力於實務導向研究，本校「高值生醫材料研究與商品化研究中心」在方旭偉教授的領導下，從市場端出發，洞察臨床需求並掌握市場動向，培育跨領域專業人才。我們很榮幸與國家衛生研究院攜手合作，共同培育跨域人才，以及協助國衛院將先進技術快速轉化為高價值產品，促進國內外醫療器材產業發展。
高值生醫材料中心與國衛院簽署MOU 開啟台灣生醫材料產業新里程
北科大高值生醫材料中心舉辦「生醫研究與市場的雙贏國際論壇」，中心主任方旭偉表示，過去與國衛院在研究技術的開發及成果商品化等方面密切合作，不僅在日本和台灣成功取得人工淚液組合物的專利，並協助國衛院規劃研究成果的商品化進程。此次，中心與國衛院生醫工程和奈米醫學研究所簽署合作備忘錄，並邀請國科會及外國知名大學教授共同見證。未來，雙方將在技術研發、人才培育及快速商品化等方面深化合作，並共同推動台灣醫療器材產業與國際接軌，茁壯台灣醫材產業實力，帶領台灣生醫邁向新的里程碑。
邀集國內外教授探討醫材研發、產學合作及商品化趨勢 發掘國際合作先機
此次特別邀請國衛院、東京大學、京都大學、清華大學、以色列耶路撒冷工程學院、奧克蘭理工大學等知名學校教授，共同探討生醫材料研發、商品化及產學合作模式等國際趨勢。透過多方交流，發掘台灣生醫材料產業的潛力與優勢，並加以運用轉化為國際競爭力，促進台灣生醫產業與國際接軌。
高值生醫材料中心致力於醫材商品化 協助研發成果成功轉化為市場應用
方旭偉主任表示，台灣生醫材料產業目前面臨兩大挑戰，一是缺乏國際品牌，二是需要加強在國際生醫產業鏈的專業定位。而這些挑戰需要透過跨領域整合的平台凝聚國內研究量能。我們期許以北科大高值生醫材料中心與國衛院合作為起點，串聯國內充沛的研究量能、多元人才及商品化資源，協助研發成果成功轉化為市場產品，應用於醫療實務，建立國內生醫材料產業生態圈，催生更多有價值、有願景的產品跟技術，打造台灣第二座護國神山。