有大巨蛋真好！凱米颱風影響　桃園中信兄弟、樂天桃猿之戰延賽

颱風凱米在這兩天帶給台灣豐沛雨量，今（26）日原本在桃園球場將舉行的中信兄弟與樂天桃猿之戰，因為雨勢過大，無法進行賽事，由於假日這兩天都有可能下雨，因此球迷也感嘆「有大巨蛋真好。」此外，在台南球場舉行的味全龍與統一獅隊之戰，因為台南市昨日已經宣布停班停課，也正式宣布延賽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中職7月26日一軍例行賽延賽公告原訂2024/7/26（五）18：35 [一軍例行賽編號217場] 中信兄弟(樂天桃園)樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽。本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。中信兄弟這場原本要推出艾士特先發，但他的先發狀況，一直受到雨勢推遲，因此無法出賽，樂天在日前升上日本好手鈴木駿輔，一樣受到下雨影響無法先發出賽。此外，富邦悍將今天在大巨蛋出戰台鋼雄鷹，有很大的原因是因為大巨蛋不受影響，因此可以順利開打，富邦推出陳仕朋先發，出戰台鋼雄鷹哈瑪星。凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假 8縣市連放3天凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課 台灣本島全放颱風假五月天阿信開第一槍！為大巨蛋開唱發聲：如果收費很高我沒問題的中職明星賽大巨蛋首戰完整戰況！賽事轉播資訊與參賽名單一次看