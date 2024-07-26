凱米颱風來襲！南台灣海域9艘貨輪擱淺或沉沒

我是廣告 請繼續往下閱讀
管碧玲說，其餘8艘貨輪88名船員，人船均安，等待救援，其中多哥籍蘇菲亞貨輪上的9名緬甸籍船員，於26日上午，已由海巡署南部分署第11岸巡隊興達安檢所人員，用繩索接引他們平安下船，抵達台南黃金海岸陸地，目前仍有4人失蹤、擱淺待救79人。
管碧玲並說，8艘擱淺貨輪的油閥均已關閉，以避免海洋污染之風險，目前尚未發現油污外洩情形，並請海洋保育署備妥油污應變資材，為可能發生的海洋污染事件預作準備。
海洋委員會政務副主任委員黃向文指出，海巡署南部分署已開設應變中心，另所轄第六、第七及第八巡防區指揮部亦同步開設前進指揮所進駐現場指揮掌握，全程監控擱淺貨輪動態，並積極與安平信號台、基隆海岸電台等相關單位協調應變，並將與交通部、內政部持續合作，共同應變相關船舶海難事件。
南台灣海域發生多艘貨輪擱淺事件，台南地區擱淺貨輪有，多哥籍蘇菲亞號(SOPFIA)貨輪，在台南黃金海岸方舟距岸300公尺處擱淺，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍，已接上岸。喀麥隆籍多芬號(DOPPHIN)貨輪，在台南曾文溪南方1.7浬處擱淺，(距岸0.2浬，沙灘地形)，船上有9名緬甸籍船員。蒙古籍凱塔號(KETA)貨輪，在台南曾文溪西南1.8浬處擱淺，(沙灘地形)，船上有10名印尼籍及3名中國籍船員。
高雄地區擱淺貨輪有坦尚尼亞籍富順號(FU-SHUN)貨輪，在高雄港外海16浬處疑似沉沒，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍，目前已尋獲4名生還船員，另於26日7時，在高雄林園進發宮前方沙灘發現一具遺體，經獲救船員初步指認為富順號船長，另外4名失蹤船員正全力搜尋中。坦尚尼亞籍新利號(XIN LI)貨輪，在高雄茄萣西方0.5浬處擱淺，船上有我國籍1名及緬甸籍11名。蒙古籍鴻盛88號(HONG SHENG88)貨輪，在高雄興達港西北0.1浬處(沙灘地形)擱淺，船上有中國籍船員8名。
屏東地區擱淺貨輪有蒙古籍巴西亞號(BASIA)貨輪，在東港西南方0.5浬處擱淺，船上有緬甸籍2名及印尼籍6名船員。坦尚尼亞籍吉娜號(GINAN)貨輪，在大鵬灣青洲公園西南方0.1浬處擱淺，船上有船長及船員共9名，均為緬甸籍。印度尼西亞籍伊莉安娜號(IRIANA)貨輪，在加祿堂安檢所西北方0.1浬處擱淺，船上有船長及船員共20名，均為印尼籍籍。