明道砸千萬買巴黎房「當瑪丹娜鄰居」！曝將回台發展：拍戲可找我
2024奧運將在台灣時間27日凌晨於法國巴黎登場，男神明道提前現身巴黎，除了感受奧運熱之外，也以品牌摯友身分為台灣時尚品牌於瑪黑區首家海外店擔任揭幕嘉賓。其實明道也在法國巴黎第10區塞納河右岸購買了一間30坪的中古屋，除了是瑪丹娜鄰居，還傳該間房子價值台幣3000多萬元。而近年來都在中國大陸發展的他，也透露下半年將回到台灣發展。
記者朱祖儀／綜合報導
明道近年在中國大陸練就一身直播好功夫，直播流量隨便也數十萬起跳，是偶像級帶貨小天王，這回他也替品牌直播起來。但爆笑的是，明道開口才看到自己美顏被開到底，明明已是影帝級的演員，表情卻沒收住，當場被自己在鏡頭裡「妖豔」模樣看得愣住傻眼，一臉不可思議的表情說：「這美顏開超強，女生都要開這麼強？」
明道人雖在巴黎，但心在台北，自從上次匆匆回台北宣傳喜劇電影《前途海量》，就覺得留有遺憾，因近年都在中國大陸發展，尤其他飾演金庸作品的「洪七公」一角又紅一波，導致他好久沒有時間留在台灣，他不時就對親友透露，希望可以把時間多留給台灣。
這次明道在巴黎受訪時不忘強調：「台灣拍戲有機會可以找我！」他很願意拍台灣戲劇、電影，題材、價錢都很好商量，也透露台灣最近代言、廣告陸續找上門，「我下半年在台灣的時間會比較多喔。」